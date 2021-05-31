Ebru Şahin ve Akın Akınözü hakkında flaş iddia!

Banu Akdeniz'in sahibi olduğu Mia Yapım'ın geçen haftalarda final yapan Hercai dizisi başrol oyuncularının da yıldızını parlattı.

Ebru Şahin ile Akın Akınözü'ne çok sayıda diziden teklif geliyor. Şahin büyük prodüksiyonlu dizilerden gelen tekliflerle ilgili görüşmeler yapıyor.

Akın Akınözü ise şu günlerde MF Yapım, BKM ve Sinegraf'tan gelen senaryoları değerlendiriyor. (tv100-Birsen Altuntaş)

TAKİBİ BIRAKTILAR

Hercai'nin final yapmasının ardından Ebru Şahin ve Akın Akınözü, Instagram'da birbirlerini takip etmeyi bıraktılar. İkilinin arasının açık olduğu konuşuluyor.