Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın ilişkisiyle ilgili dikkat çeken ayrıntı - Son Dakika

Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın ilişkisiyle ilgili dikkat çeken ayrıntı

20.05.2021 12:16
Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın ilişkisiyle ilgili dikkat çeken ayrıntı, System.String[]

Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın tatil için Maldivler'e gittikleri ortaya çıktı. İşte ünlü çiftin Maldivler tatiliyle ilgili dikkat çeken ayrıntı...

Oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman'ın aşkı tam gaz devam ediyor. Cedi Osman, 27 yaşına giren sevgilisinin doğum gününü, "Seni kelimelerle anlatamam aşkım. Kelimeler yetmez... Sen hep gül olur mu? İyi ki doğdun güzel suratlım. Seni seviyorum..." sözleriyle kutladı.

Cedi Osman, 27 yaşına giren sevgilisini tatil yapmak üzere Maldivler'e götürdü.

PARAYLA TATİL YAPIYORLAR

Aşk dolu pozlar veren Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın kaldıkları otele para verdikleri ve tatili bedavaya getirmedikleri ortaya çıktı.

Geçtiğimiz haftalarda da Kerem Bürsin ve Hande Erçel çifti Maldivler'e gitmişti. Çiftin konakladıkları otele hernangi bir ücret ödemediği ortaya çıkmıştı. (Sabah)

Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın ilişkisiyle ilgili dikkat çeken ayrıntı
Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın ilişkisiyle ilgili dikkat çeken ayrıntı
Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın ilişkisiyle ilgili dikkat çeken ayrıntı

Basketbolcu, Cedi Osman, Maldiv, Doğum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın ilişkisiyle ilgili dikkat çeken ayrıntı - Son Dakika Magazin


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