Oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman'ın aşkı tam gaz devam ediyor. Cedi Osman, 27 yaşına giren sevgilisinin doğum gününü, "Seni kelimelerle anlatamam aşkım. Kelimeler yetmez... Sen hep gül olur mu? İyi ki doğdun güzel suratlım. Seni seviyorum..." sözleriyle kutladı.

Cedi Osman, 27 yaşına giren sevgilisini tatil yapmak üzere Maldivler'e götürdü.

PARAYLA TATİL YAPIYORLAR

Aşk dolu pozlar veren Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın kaldıkları otele para verdikleri ve tatili bedavaya getirmedikleri ortaya çıktı.

Geçtiğimiz haftalarda da Kerem Bürsin ve Hande Erçel çifti Maldivler'e gitmişti. Çiftin konakladıkları otele hernangi bir ücret ödemediği ortaya çıkmıştı. (Sabah)