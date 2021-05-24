Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan müjde! Evlilik kararı aldılar - Son Dakika

Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan müjde! Evlilik kararı aldılar

24.05.2021 11:58
Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan müjde! Evlilik kararı aldılar, System.String[]

Geçtiğimiz haftalarda final yapan Hercai dizisinin başrol oyuncularından olan Ebru Şahin'in, uzun zamandır birliktelik yaşadığı basketbolcu Cedi Osman'la evlilik kararı aldığı öğrenildi. Şu sıralarda yurt dışında birlikte tatil yapan çiftin ise 25 Haziran'da nişanlanacakları belirtilirken; nikah tarihlerinin de netleştiği öğrenildi.

27 yaşındaki Ebru Şahin ile NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, Maldivler'de ki tatillerinden yaptıkları romantik paylaşımlarla sosyal medyada aşk rüzgarı estirdi. İlişkileriyle sosyal medyanın en yakışan çiftleri arasına giren ikilinin çevresinden edinilen bilgiye göre Şahin ile Osman, yuva kurmaya karar verdi.

BU SENE NİŞAN, SENEYE DÜĞÜN

Takvim gazetesinin haberine göre; 25 Haziran'da Çeşme'de nişanlanmayı planlayan gözde aşıklar, müjdeli haberi şimdilik sadece yakın dostlarıyla paylaştı. Düğünü önümüzdeki seneye bırakmaya karar veren çiftin eylül 2022 tarihinde nikah masasına oturacağı iddia edildi.

Uzun süredir birlikte olan Ebru Şahin ve Cedi Osman evlilik kararı aldı

ANNESİ DEVREYE GİRDİ

Cedi Osman'ın annesi Binela Osman'ın Ebru Şahin'le çok iyi anlaştığı ve oğluna "Bir an önce evlenin. Birbirinizi çok seviyorsunuz. Bekleyecek ne var?" diye baskı yaptığı da konuşuluyor. Aynı zamanda Şahin'in yaz sonunda ABD'deki sevgilisinin yanında kalmak için gelen yeni proje tekliflerini de değerlendirmediği öğrenildi

Uzun süredir birlikte olan Ebru Şahin ve Cedi Osman evlilik kararı aldı
Uzun süredir birlikte olan Ebru Şahin ve Cedi Osman evlilik kararı aldı
Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan müjde! Evlilik kararı aldılar

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Son Dakika Magazin Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan müjde! Evlilik kararı aldılar - Son Dakika Magazin


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