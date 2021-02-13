Ebru Şallı: 101 gülümü alınca ben
13.02.2021 09:42
2019 yılında işadamı Uğur Akkuş ile evlenen Ebru Şallı'ya eşi, romantik bir sürpriz yaptı.
2019 yılında işadamı Uğur Akkuş ile evlenen Ebru Şallı'ya eşi, romantik bir sürpriz yaptı. Yeni yıla Amerika'da giren ve orada geçirdiği günleri sosyal medya hesabından takipçileriyle de paylaşan Şallı, yayınladığı yeni fotoğrafla dikkat çekti.
Sevgililer Günü için Akkuş'un kendisine hediye ettiği güllerle poz veren Ebru Şallı, fotoğrafın altına "Erken Sevgililer Günü gelsin o zaman. 101 gülümü alınca ben" notunu yazdı.
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