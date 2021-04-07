Ebru Şallı: Çocukların Tiktok'ta olması bana aşırı geliyor

Ebru Şallı, önceki gün Nişantaşı'nda bulunan bir klinikten çıkarken görüntülendi. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için ilaç takviyesi aldığını belirten Şallı, Demet Akalın'ın 7 yaşındaki kızı Hira'nın TikTok uygulamasında 7 bin TL harcamasıyla ilgili soruya da şu yanıtı verdi:

"TikTok'lar bence çocukların yeri değil. Çocuklarıma TikTok, sosyal medya konusunda pek izin vermiyorum. Zaten onların ilgi alanı değil."

17 yaşındaki oğlu Beren'in Instagram kullanmadığını sözlerine ekleyen Şallı, "Oğlumun Instagram'ı yok. Çok şükür kitap okuyabilen, spor yapan, bir çocuk yetiştirdim. Sosyal medyada hepimiz varız ama çocukların çok küçük yaşlarda TikTok'larda dans falan etmesi bana biraz fazla ve aşırı geliyor" diye konuştu.

Ünlü sunucu, muhabirlerin "Demet Hanım biraz daha dikkatli olsun diyebilir miyiz" sözüne "Tabii" şeklinde karşılık verdi.