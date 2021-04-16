Ebru Şallı'dan 1 yıl önce hayatını kaybeden oğluna yürek yakan paylaşım: Meleklerin öldüğüne şahit oldum

Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen 9 yaşındaki oğlu Pars, geçtiğimiz sene 16 Nisan'da 2 yıldır mücadele ettiği lenfoma hastalığına yenilerek hayatını kaybetmişti. Oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, vefatın 1. yıldönümünde herkesi derinden etkileyen paylaşımlar yaptı.
Pars'ın bebeklik fotoğraflarını paylaşan Şallı, ardından oğlu ile arasında geçen bir konuşmanın da videosunu yayınladı. Videoda Pars'ın "Benim güzel anneciğim, ben seni kristalden daha çok seviyorum. Sen benim sahip olduğum en değerli şeysin" dediği duyuluyor. Ebru Şallı, oğlunun uyurken çekilen fotoğrafına ise "Meleklerin uyuduğuna şahit oldum" notunu düştü.
Ebru Şallı, 2019 yılında oğlunun hastalığıyla ilgili yaptığı açıklamada "Pars'ı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdük. Yapılan tetkiklerin hemen ardından tedavi süreci başladı. Son bir yıldır ailece hastalıkla mücadele ediyoruz" demişti.
Geçtiğimiz haftalarda Çağla Şıkel'in FOX TV'deki programına konuk olan Ebru Şallı, canlı yayında oğlundan bahsederken duygusal anlar yaşamış, iki anne karşılıklı gözyaşı dökmüştü.
Kaynak: SonDakika.com
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