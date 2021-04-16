Ebru Şallı'dan 1 yıl önce hayatını kaybeden oğluna yürek yakan paylaşım: Meleklerin öldüğüne şahit oldum - Son Dakika

Ebru Şallı'dan 1 yıl önce hayatını kaybeden oğluna yürek yakan paylaşım: Meleklerin öldüğüne şahit oldum

16.04.2021 09:58

Ebru Şallı, geçtiğimiz yıl 16 Nisan'da lenfoma hastalığına yenilerek vefat eden 9 yaşındaki oğlu için sosyal medya hesabından yürek yakan bir paylaşım yaptı. Oğlu Pars'ın ölüm yıl dönümünde peş peşe duygusal paylaşımlar yapan Şallı, oğlunun uyurken çekilen pozuna "Meleklerin uyuduğuna şahit oldum" notunu yazdı.

Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen 9 yaşındaki oğlu Pars, geçtiğimiz sene 16 Nisan'da 2 yıldır mücadele ettiği lenfoma hastalığına yenilerek hayatını kaybetmişti. Oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, vefatın 1. yıldönümünde herkesi derinden etkileyen paylaşımlar yaptı.

"MELEKLERİN UYUDUĞUNA ŞAHİT OLDUM"

Pars'ın bebeklik fotoğraflarını paylaşan Şallı, ardından oğlu ile arasında geçen bir konuşmanın da videosunu yayınladı. Videoda Pars'ın "Benim güzel anneciğim, ben seni kristalden daha çok seviyorum. Sen benim sahip olduğum en değerli şeysin" dediği duyuluyor. Ebru Şallı, oğlunun uyurken çekilen fotoğrafına ise "Meleklerin uyuduğuna şahit oldum" notunu düştü.

OĞLU KANSERLE MÜCADELE EDİYORDU

Ebru Şallı, 2019 yılında oğlunun hastalığıyla ilgili yaptığı açıklamada "Pars'ı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdük. Yapılan tetkiklerin hemen ardından tedavi süreci başladı. Son bir yıldır ailece hastalıkla mücadele ediyoruz" demişti.

ÇAĞLA ŞIKEL'LE KARŞILIKLI AĞLAMIŞLARDI

Geçtiğimiz haftalarda Çağla Şıkel'in FOX TV'deki programına konuk olan Ebru Şallı, canlı yayında oğlundan bahsederken duygusal anlar yaşamış, iki anne karşılıklı gözyaşı dökmüştü.

İşte Ebru Şallı'nın paylaşımları...

Bir yıl önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan sözler: Meleklerin öldüğüne şahit oldum
Bir yıl önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan sözler: Meleklerin öldüğüne şahit oldum
Bir yıl önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan sözler: Meleklerin öldüğüne şahit oldum
Bir yıl önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan sözler: Meleklerin öldüğüne şahit oldum

Ebru Şallı'dan 1 yıl önce hayatını kaybeden oğluna yürek yakan paylaşım: Meleklerin öldüğüne şahit oldum
Ebru Şallı, vefat eden oğlundan bahsederken Çağla Şıkel ile karşılıklı ağladı Ebru Şallı kaybettiği oğlu Pars'a olan özlemini anlattı! Yürek yakan sözler

Ebru Şallı, Harun Tan, Nisan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Magazin Ebru Şallı'dan 1 yıl önce hayatını kaybeden oğluna yürek yakan paylaşım: Meleklerin öldüğüne şahit oldum - Son Dakika Magazin


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