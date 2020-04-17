Ebru Şallı kimdir, kaç yaşında? Ebru Şallı'nın kaç çocuğu var? - Son Dakika
Son Dakika Magazin Ebru Şallı kimdir, kaç yaşında? Ebru Şallı'nın kaç çocuğu var? - Son Dakika Magazin

Ebru Şallı kimdir, kaç yaşında? Ebru Şallı'nın kaç çocuğu var?

7 saat önce

Ebru Şallı, 15 Ocak 1977 tarihinde, İstanbul'da dünyaya geldi.

Ebru Şallı kimdir, kaç yaşında? Ebru Şallı'nın kaç çocuğu var?, System.String[]

Ebru Şallı, 15 Ocak 1977 tarihinde, İstanbul'da dünyaya geldi.Eski model olmasının yanı sıra oyuncu ve pilates eğitmeni kimliği ile de tanındı ve farklı alanlarda başarı oldu.


1995 yılı Queen of Turkey yarışması birincisi olan Ebru Şallı, 1993 yılında fotomodellik yapmaya başladı, 1996 yılında Nişantaşı Kız Lisesi'ni bitirmiş sonrasında üniversite eğitimine devam etti. 1997 yılında evlendiği Ozan Orhon'dan 1 yıl sonra boşandı.


Ebru Şallı, Unutabilsem, Belalım Benim, Gölge Çiçeği adlı televizyon dizilerinde oynadı, Reyting Hamdi'de bir süre rol aldı. Harun Tan'la evlendikten sonra mankenliğe ara verdi. Bu çiftin 2004 yılında Beren adlı bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Çiftin ikinci oğlu Pars ise 2012 yılında dünyaya geldi.


1993 yılında fotomodellik yapmaya başlayan Ebru Şallı, 1995 yılında yapılan Queen of Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçildi. 1995 ile 2003 yılları arasındaki dönemde mankenlik, fotomodellik ve sunuculuk yaptı.


Pilates için egzersiz videosu hazırladı. 2006 Mayıs ayından itibaren TV 8 kanalında "Ebru'nun Mutfağı" adlı programı sundu. Beyaz TV'de "Ebruli" adlı programının sunuculuğunu yaptı.


Ozan Orhon'dan boşanır boşanmaz uyuşturucu kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı, bir süre sonra bırakıldı. 1999 yılında Emrah'la "Unutabilsem" adlı dizide oynadı. "Belalım Benim" ve "Gölge Çiçeği" oynadığı diğer diziler oldu.


Daha sonra Yeni Karamürsel Mağazaları'nın sahibi Harun Tan'la bir s2002 yılında evlenen Ebru Şallı podyumları bıraktı. İki çocuğu oldu. 11 yıl boyunca 'örnek' olarak gösterilen Harun Tan ve Ebru Şallı çifti, 11 Temmuz 2013 tarihinde boşandı.


Ebru Şallı hamileliğinin ardından Gendaş Kültür yayınları arasında çıkan "Hamilelikte Sağlıklı ve Güzel Kalmak" adlı bir kitap yazdı. 2005 yılı Mart ayında yayınlanan bu kitap büyük ilgi gördü.


Evlilikleri :


1.evliliği: 19 Haziran 1997 tarihinde şarkıcı Ozan Orhon'la evlendi. 1998 yılının Haziran ayında da boşandı.


2.evliliği: 2002 yılında Harun Tan'la evlendikten sonra podyumları bıraktı. 11 yıl evli kaldı. 11 Temmuz 2013 tarihinde boşandı. Beren (d.2004) ve Pars (d.2012) adında iki oğulları vardır.


3. evliliği: Ebru Şallı üçüncü evliliğini ise iki yıldır birlikte olduğu Uğur Akkuş ile yaptı, çift 2019 eylül ayında nikah masasına oturdu.

Ebru Şallı, Ozan Orhon, Harun Tan, TV, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 02:55 

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