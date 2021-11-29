EBRU ŞALLI'NIN ACI GÜNÜ, BABASI TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bir süredir kanser tedavisi gören ve hayatını kaybeden Ebru Şallı'nın babası Şükrü Şallı (69) kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze törenine katılan Ebru Şallı, "Akciğer kanseriydi. Maalesef dün akşam evde uyurken melek gibi bu dünyadan ayrıldı" dedi.

Bodrum'da bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören Ebru Şallı'nın babası Şükrü Şallı, dün evinde yaşamıni yitirdi. Babasının ölüm haberini alan manken ve sunucu Ebru Şallı Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. Güvercinlik Sudi Özkan Camiinde Şükrü Şallı için cenaze töreni düzenlendi. Törene Ebru Şallı, kardeşleri, ailesi ve sevenleri katıldı. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şükrü Şallı, Mumcular Yeni Mezarlığı'na defnedildi.

'BABAM ÇOK İYİ BİR İNSANDI'

Babasını kaybeden Ebru Şallı, "Akciğer kanseriydi. Maalesef dün akşam evde uyurken melek gibi bu dünyadan ayrıldı. 25 yıldır biz burdayız. Ben o yüzden yazları hep buradayım. Ailem 25 yıldır burada. Annem ve babam birlikte yaşıyorlardı. Allah herkese böyle bir veda nasip eylesin, uykusunda vefat etti. Gerçekten babam çok iyi bir insandı. Açıkcası uyurken hiç acı çekmeden olması beni mutlu etti. Hep dua ediyordum, olursa öyle olsun diye. Sıralı ölüm gerçekten önemli bir şey. Allah sıralı ölüm versin. Bir gün önce konuşmuştuk, zaten her gün konuşuyorduk" diye konuştu.