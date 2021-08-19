Ebru Şallı'nın yeni eşini arayan haciz memurları, gittikleri evde eski eş Harun Tan'ı buldu

Eski manken Ebru Şallı'nın kocası Uğur Akkuş, bir bankadan çektiği 30 milyon lira kredinin 1 milyon 500 bin lirasını ödemeyince hakkında icra işlemleri başlatıldı. Haciz işlemleri için polis ve avukatlar, Akkuş'un Arnavutköy'deki iş yerine gitti. Ancak Uğur Akkuş'u iş yerinin kapalı olduğu görüldü. Bunun üzerine eşi Ebru Şallı'nın adresine gidilmesine karar verildi.

ADRESTEN UĞUR AKKUŞ YERİNE HARUN TAN ÇIKTI

Ebru Şallı'nın kayıtlarda görülen Beşiktaş'taki adrese gidildiğinde ise haciz memurlarına kapıyı Şallı'nın eski kocası Harun Tan açtı. Yapılan incelemede Ebru Şallı'nın Harun Tan'dan ayrıldıktan sonra ikamet kaydını değiştirmediği tespit edildi. İcra memurları ve avukatları adreslerde tutanak tuttuktan sonra ayrıldı.

Yaşanan karışıklık sonrası Harun Tan, Uğur Akkuş ve Ebru Şallı'dan henüz bir açıklama gelmedi.

11 YIL EVLİ KALDILAR

2002 yılında evlenen Harun Tan ile Ebru Şallı çifti 2013 yılında evliliğini noktaladı. Evlilikten iki çocukları dünyaya gelen çiftin küçük oğlu Pars, 9 yaşında kanser nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ebru Şallı ve Harun Tan