Ebru Şallı ve Harun Tan'ın hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğullarının son görüntüsü ortaya çıktı

Ünlü model Ebru Şallı ile Harun Tan'ın 9 yaşındaki oğulları Pars Tan, lenfoma teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Dün son yolculuğuna uğurlanan Pars'ın babasıyla çekilen görüntüleri herkesi derinden sarstı.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Tv100'de yer alan habere göre: Eklem ağrıları ve halsizlik nedeniyle tedavi altına alınan Pars, geçtiğimiz yıl ilik nakli olmuştu. Pars Tan'ın tedavisi geçen yıl iyiye gitmiş, babasıyla Bebek'te görüntülenmişti. Minik Pars'ın ölüm haberinin ardından çekilen son görüntüleri yeniden gündeme geldi.

HAYATINI KAYBETTİ

Hastalığı tekrarladığı için son 1 aydır özel bir hastaneye tedavi gören minik Pars hastalığın tekrarlanması sonucu hayatını kaybetti. Minik Pars, dün öğle namazının ardından Kilyos'ta son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede eşinin desteğiyle güçlükle ayakta durduğu gözlenen Ebru Şallı'nın oğlunun mezarının başına oturup ağladığı fotoğraf ise herkesi derinden sarstı. Şallı oğlunun mezar taşına "Ponçik sen benimlesin" yazdırdı.

MEZARLIKTA GÖRÜNTÜ ALMAK İSTEYENLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Evlat acısı yaşayan Harun Tan, dün Kilyos Mezarlığı'na gelerek görüntü almak isteyenlere "İnsanın en acılı gününde bile peşini bırakmıyorsunuz, mezarda acılı annenin, babanın burnun kamerayı dayamaya çalışıyorsunuz. Tabuttan çıkıp mezara giren bir bebeği çekmenin, göstermenin kime ne faydası olabilir ki ya da acılı anne babanın kardeşlerin gözyaşlarını çekmenin. Kim bu işe dur diyecek artık? Olmaz olsun böyle basın özgürlüğü hatta yerin dibine batsın. Bence yaptığınız şeyden utanın çünkü leşe üşüşen kargalar gibisiniz. Biraz empati. Hiçbir şey eskisi gibi olmasın artık" dedi.

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