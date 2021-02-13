Ebru Şallı'ya Sevgililer Günü için eşinden 101 adet gül
13.02.2021 19:49
İş insanı Uğur Akkuş ile 2019 yılında dünyaevine giren manken Ebru Şallı, Sevgililer Günü hediyesi için eşinden tam tamına 101 adet gül aldı. Hediyesini sosyal medyadan paylaşan Şallı'nın mutluluğu ise gözlerinden okundu.
Sunucu ve manken Ebru Şallı, 2019 yılında iş insanı Uğur Akkuş ile 2 yıllık birlikteliğini nikah masasına götürmüştü. Oğlunu kaybettikten sonra yaşadığı zor günlerde eşinin büyük desteğini gören Şallı, erken sevgililer günü paylaşımıyla sosyal medyada dikkat çekti.
MUTLULUĞU GÖZLERİNDEN OKUNDU
Ünlü model, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımda, eşinin 101 adet gül gönderdiği fotoğrafına yer verdi. Mutluluğu gözlerinden okunan Şallı, gönderisine, "Erken Sevgililer Günü gelsin o zaman. 101 gülümü alınca ben." notunu ekledi.
ÜNLÜ İSİMLERDEN DE YORUM GELDİ
Eşinin romantik hediyesini paylaştıktan kısa bir süre sonra binlerce beğeni alan Ebru Şallı'nın gönderisine ünlü isimlerden de yorum geldi. Demet Şener, Nilgün Belgün ve Esin Övet paylaşıma gül emojili yorumlar yaptı.
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