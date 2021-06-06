Ebru Şam ile Alp Navruz ayrıldı

Snob Magazin'in özel haberine göre; 1.5 yıldır birlikte olan Alp Navruz ile Ebru Şam'ın ayrıldığı iddia edildi. Son dönemde basın mensupları tarafından görüntülenen ikili, Instagram'dan birbirini takipten çıktı. Ayça Ayşin Turan'la 'Ada Masalı' dizisiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Navruz ile Şam'ın sosyal medyada birbirini takip etmemesi, takipçilerinin de dikkatini çekti.

2009 Türkiye Güzeli Ebru Şam ile oyuncunun, evlilik planı yaptığı konuşuluyordu.