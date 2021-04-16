Ebru Şancı: Alpaslan benim eserim - Son Dakika

Ebru Şancı: Alpaslan benim eserim

16.04.2021 10:51
Ebru Şancı: Alpaslan benim eserim, System.String[]

? Alpaslan Bey'in Milli Takım'a çağrıldığını öğrendiği an yaşadığı sevinç hafızalara kazındı.

? Alpaslan Bey'in Milli Takım'a çağrıldığını öğrendiği an yaşadığı sevinç hafızalara kazındı. O görüntüleri izleyince ne hissettiniz?

Bana ilk önce "Sana bir video atacağım, ağlayacaksın" dedi. Ben de "Ne ağlayacağım ya" dedim. Videoyu attı, görüntüleri izleyince gerçekten gözlerim doldu. Çünkü o kadar iyi biliyorum ki nasıl emek verdiğini... Hiçbir zaman "Onu aldılar, beni almadılar" demedi. Hep "Allah bana ne zaman nasip ederse o zaman olacak" dedi. Nasip bugüneymiş.

? Alpaslan Bey normalde de böyle midir? Sevincini böyle zıplayarak mı gösterir?

Kızdığı zaman çok kızar. Sevindiğinde de çocuk gibidir. Çok duygusal bir insan. Yengeç burcu. Her şeyi en uçta yaşıyor. Bütün Türkiye mesaj attı. Allah hepsinden razı olsun.

? Alpaslan Bey, sizinle evlendikten sonra kariyerinde zirveye doğru yürümeye başladı. "Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır" sözü sizi yansıtıyor sanırım...

Bir adamı var eden ailesidir. Ben Alpaslan'la tanıştığımda Kasımpaşa'daydı. Sonra Eskişehir'e gittik. Kötü bir dönem yaşadık. Sonra Alpaslan, 6 ay top oynayamadı. Televizyondan arkadaşlarının maçını izleyip çocuklarının gazını çıkarıyordu. Hep çok düşündüm "Bu dönemi nasıl atlatırız" diye ama Allah yardım etti. Bir sene boyunca 1 lira bile kazanmadı. Ben bir kadın olarak arkasında durdum ve durmam da gerekiyordu. 3 tane evladımız var. En ümidi kestiği zaman bile "Sen yaparsın, sen iyisin, sende yetenek var" dedim. Her an yanında oldum. Bence şu an kapasitesinin yarısıyla oynuyor. En büyük hayali Milli Takım'dı, oldu. OFSAYT KURALINA

KAFAM BASMIYOR

? Peki, eşinizi hangi takımda görmek istersiniz? Yurtdışı hayaliniz var mı?

Göztepe ile sözleşmemiz bitiyor. Kalabilir de gidebilir de. "Artık nereye gidiyorsam geleceksin" dedi. Çünkü son 5 yılını 6 metrekarelik odada geçirmiş bir adam Alpaslan. Ne Elazığ'da ev tuttu ne de Eskişehir'de.

? Futbola ilginiz daha önce var mıydı?

Önceden de futbol izlemeyi seviyordum. Kendi kendime yorum yapıyorum ama ofsayt kuralına bir türlü kafam basmaz. Alpaslan çok anlattı ama anlamıyorum.

? Eşinizi yakışıklı buluyor musunuz?

Alpaslan yakışıklı bir adam. Bir kere futbolcu ve Türkiye'deki kadınların ilgisini çekiyor. İlk tanıştığımda baktım çocuk güzel. Eve geldim anneme dedim ki "Bir çocukla tanıştım. Burnu biraz büyük, dişleri çürük, yamuk." Bir hafta sonra dayanamadım. Dedim ki "Senin dişlerini yaptıralım. O gün 32 dişini yaptırdık. Sonra burnunu yaptırdım. Şu an olduğundan bambaşka bir adam. Alpaslan aslında benim eserim.

? Sizin dokunuşlarınızla başka kadınların da ilgisi artmaya başladı. Eşinize mesaj gönderen kadınlar var mı?

Kadınların ilgisinin artması için yakışıklı olması gerekmiyor. Parası olması yeterli. Herkes için söylemiyorum ama evli bir erkeğe kadın yazıyorsa ilgisini çeken şey paradır. Hala yazıyorlardır da bana söylemez artık.

YURTDIŞINA AÇILIYORUZ

? Gelinlik markanızla güzel işlere imza attınız. Pandemi sizi nasıl etkiledi?

Benimle birlikte bütün bu iyi iş yapanlar durdu. Seyahatler kısıtlandı. Düğünler iptal oldu. Bir sene cepten yedik. 6 ay kapı çalmadı.

? Böyle olunca aklınıza çocuk kıyafetleri tasarlamak mı geldi?

Aynen öyle oldu. Ne yapmalıyım derken "Çocuk kıyafetleri tasarlayayım, cebine de ayı koyayım" dedim. Çocuklar görünce tav oldu. Aslında geçen sene martta tasarlamıştım. Pandemi olmasa çıkaracaktım ama beklettim.

? Satışlar nasıl peki?

Çok güzel gidiyor. Ayıları çocuklara alerji yapar mı diye test ettirdim.

? Tanıtımlarda kızlarınız da oynamış.

Süper model gibiler. Dertleri bitmiyor. "Ben böyle poz vermem, ben çilek istiyorum" diyorlar.

? Markanızla yurtdışına açılmak gibi planlarınız var mı?

Londra'nın tam göbeğinde bir alışveriş zinciri mağazası vardır. Önümüzdeki eylül-ekimden itibaren markamız orada satılmaya başlayacak. Amerika'nın yine göbeğinde bir alışveriş zinciri var. Onlarla iletişim halindeyiz. Pandemi azalırsa kocamı alıp bir Londra, Amerika yapacağım.

? Fazıl Say'ın eşi Ece Dağıstan ile ilgili söylediği "Evlerimizi birleştirmedik. Farklı evlerde yaşıyoruz. Birbirimize gidip geliyoruz" sözleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

Doğru söylemiş. Ben de Alpaslan ile 5 senedir ayrı evlerde yaşıyorum. Kocam gelince sevgilim gelmiş gibi oluyor. Çünkü biz 3 günden fazla bir arada kalamayız. Evde erkek çekilmiyor. Bence erkek milleti evde çok kalmamalı. Fazıl Say mutluysa katılıyorum.

? Dördüncü çocuğu düşünüyor musunuz?

Ben 5'e kadar düşünüyorum da annem düşünmüyor. (Gülüyor) Annem "Senin kadar yüzsüz insan görmedim. Doğuruyorsun bana veriyorsun. Ben olsam 10 tane doğururum. Her gün hakaret ediyorum sana alınmıyorsun. Beni kov" diyor. Millet karısını ikna etmekle uğraşır, ben annemi ikna etmeye çalışıyorum.

TAYTLI FOTOĞRAF

PAYLAŞMAM YASAK

? Sosyal medyayı aktif kullanan birisiniz. Eşiniz size karışıyor mu?

Karışmaz mı! Bir kere asla spor yaparken video paylaşamıyorum, yasak. Taytlı, büstiyerli fotoğraflara izin vermiyor. Zaten ben de artık 3 çocuklu biri olarak bana bir artısı olmadığı için paylaşmıyorum. Genellikle çocuklarımı, köpeklerimi paylaşıyorum. Daha çok ilgi çekiyor. Herkes "Eviniz hep böyle dağınık mı?" diye soruyor. Valla hep böyle dağınık. 3 çocuklu, 5 köpekli bir ev bu. Nasıl toplayalım?

? TV programı yapmayı düşünüyor musunuz? Sizin yaşantınızı merak eden ciddi bir kitle var.

Kanallardan teklifler geldi ama çalışma saatlerinin uyumlu olması lazım. Sabaha kadar süren setlerde kalamam.

? Futbolcu eşlerini genellikle böyle son model arabalarda, pahalı çantaları takarken görüyoruz. Sizin böyle istekleriniz var mı?

Eskiden vardı. Şimdi hiç yok.O yıllarda aldıklarımı hepsini çocuklar evde yerlerde sürüklüyor. Öyle bir hayatım yok. Alanların da kendi tercihi. Benimki alsa şu an hayır demem tabii ama öyle bir isteğim yok.

MUTFAĞI HİÇ SEVMİYORUM

· Pandemi dönemi sizin için nasıl geçiyor?

Bodrum'a gittik. O dönem hamileydim. Kocam pizza yaptı, pişi yaptı, oturduk yedik. Herkes gibi evde takıldık. Alpaslan mutfakta benden daha becerikli. Mutfağı hiç sevmiyorum.

· Çocuklara kim yemek yapıyor?

Annem. Allah başımdan eksik etmesin. O olmasa üç çocuğu büyütemezdim. Hala çocuklara annem bakıyor.

Ebru Şancı: Alpaslan benim eserim

Milli Takım, Eskişehir, Türkiye, Pandemi, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Ebru Şancı: Alpaslan benim eserim - Son Dakika Magazin


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