Ebru Şancı: Bir köpeğimin fön ve yıkama bedeli 150 TL

Futbolcu Alpaslan Öztürk ile evli olan Ebru Şancı 7 odalı, 8 köpekli, 30 bin TL'lik oyuncak evli villasının kapılarını ilk kez açtı. Eşi, iki kızı, annesi, yardımcıları ve 8 köpeğiyle aynı evde yaşan Şancı, merak edilenleri anlattı.



BÜTÜN KÖPEKLER EVİME GELSİN!



'Bütün köpekler evime gelsin ama misafir sevmiyorum' diyen Şancı, bir köpeği için yıkama ve fön bedeli olarak 150 TL ödediğini söyledi.