Son Dakika Haberleri: Ebru sen harikasın
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Ebru sen harikasın

1 saat önce

Ebru Yaşar'ı dinlediğini ve sesini çok beğendiğini söyleyen Antonis Remos, "Türkiye'ye her geldiğimde yeni arkadaşlar ediniyorum.

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Ebru Yaşar'ı dinlediğini ve sesini çok beğendiğini söyleyen Antonis Remos, " Türkiye'ye her geldiğimde yeni arkadaşlar ediniyorum. Bu kez bu güzel hanımefendiyle tanıştım. Onun çok güzel bir sesi var" dedi.


Antonis Remos, ünlü şarkıcıya da müzikal anlamda işbirliği yapabileceklerini söyledi: "Ebru sen harikasın. Umarım gelecekte birlikte bir şeyler yapar, müziğimizi ve kültürümüzü paylaşırız."

Ebru Yaşar, Türkiye, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 08:59 
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