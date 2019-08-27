Ebru sen harikasın
1 saat önce
Ebru Yaşar'ı dinlediğini ve sesini çok beğendiğini söyleyen Antonis Remos, "Türkiye'ye her geldiğimde yeni arkadaşlar ediniyorum.
Ebru Yaşar'ı dinlediğini ve sesini çok beğendiğini söyleyen Antonis Remos, " Türkiye'ye her geldiğimde yeni arkadaşlar ediniyorum. Bu kez bu güzel hanımefendiyle tanıştım. Onun çok güzel bir sesi var" dedi.
Antonis Remos, ünlü şarkıcıya da müzikal anlamda işbirliği yapabileceklerini söyledi: "Ebru sen harikasın. Umarım gelecekte birlikte bir şeyler yapar, müziğimizi ve kültürümüzü paylaşırız."
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 08:59
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