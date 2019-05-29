Son Dakika Haberleri: Ebru ve babası için uygun donör halen bulunamadı
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Ebru ve babası için uygun donör halen bulunamadı

2 saat önce

Aydın'da babası Yılmaz Çelen ile birlikte lösemi hastalığına yakalanan Ebru Çelen için donör arayışı devam ediyor.

Ebru ve babası için uygun donör halen bulunamadı, System.String[]
Aydın'da babası Yılmaz Çelen ile birlikte lösemi hastalığına yakalanan Ebru Çelen için donör arayışı devam ediyor.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, 16 yaşındayken lösemiye (Kan kanseri) yakalanan Ebru Çelen, iki yıl süren tedavisinin ardından hastalığı yendi ancak 6 gün sonra bu kez babası Yılmaz Çelen'in aynı hastalığa yakalandığını öğrenince hastalığı yeniden nüksetti. Talihsiz genç kız, babası ile aynı hastane odasında uygun ilik bulunmasını beklemeye başladı.

Ebru'nun babası Yılmaz Çelen uygun donörün bulunduğuna dair haberlerin asılsız olduğunu ifade ederek, "Kızımla beraber aynı hastane odasında ilik beklemeye devam ediyoruz. Bazı sosyal medya hesaplarında uygun donörün bulunduğuna dair haberler, yazılar asılsızdır. Uygun donör arayışımız devam ediyor. Bizi sevenlerden destek bekliyoruz. Uygun iliğin bulunup kızımla beraber yeni bir hayata başlamak istiyoruz" dedi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:34 Kaynak: İHA
Bozdoğan, Aydın, Güncel
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