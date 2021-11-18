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Ebru'ya düzenlenen saldırının failinin bulunması için tüm birimler harekete geçiyor… - Son Dakika

Ebru'ya düzenlenen saldırının failinin bulunması için tüm birimler harekete geçiyor…

18.11.2021 10:45
Ebru'ya düzenlenen saldırının failinin bulunması için tüm birimler harekete geçiyor…

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve reytinglerin zirvesinde olan 'Teşkilat', 21 Kasım Pazar akşamı yirmi üçüncü bölümüyle ekranlara gelecek.

Yeni bölümü merakla ve heyecanla beklenen 'Teşkilat',gündem belirleyecek sıra dışı hikayesi, aksiyon sahneleri ve görkemli prodüksiyonu ile adından söz ettirmeye devam edecek.

'Teşkilat'ta bu hafta neler olacak:

Ekip Yağmur'un kurtarılmasıyla mutluluk yaşarkenEbru'ya düzenlenen saldırının haberiyle sarsılır. Uzay, Ebru'nun ve bebeğin sağlığı için endişelenmektedir. Zorlu ve uzun bir ameliyatın sonucunda gelen acı haber herkesi derin bir üzüntüye boğar.

Saldırının failinin bulunması için tüm birimler seferber edilir. Hakkı elde edilen ipuçları sonucunda failin izini sürer ve öğrendiği gerçekle hayatının en zor kararını vermek zorunda kalır.

Boş durmayan Yıldırım ise yabancı büyükelçilerle yaptığı görüşme sonucunda Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi köşeye sıkıştıracak yeni planı için harekete geçer.

Moskova'da Şirket yetkililerinin de katılacağı Doğu Akdeniz konulu gizli toplantının istihbaratıyla Ankara hareketlenir. Serdar ve Zehra bu toplantıya katılan kişilerden birini ele geçirmek için plan kurar.

Doğu Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Ebru'ya düzenlenen saldırının failinin bulunması için tüm birimler harekete geçiyor… - Son Dakika


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