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Ebru Yaşar'dan pandemi itirafı - Son Dakika

Ebru Yaşar'dan pandemi itirafı

13.08.2021 16:12
Ebru Yaşar'dan pandemi itirafı, System.String[]

'Gel de Sevme' albümü ile satış rekorları kıran ünlü sanatçı Ebru Yaşar, önceki akşam Turkcell Vadi Açıkhava'da konser verdi. Yaşar, "Pandemi sürecini verimli geçirdim" diyerek dikkat çekti. İşte detaylar...

Biletleri günler öncesinden tükenen konserde Ebru Yaşar yeni ve eski hitlerinden oluşan repertuarıyla muhteşem bir müzik akşamı yaşattı. Pandemi sonrası sahnelere hızlı bir geri dönüş yapan Yaşar'ı izlemeye gelenler arasında Bilal Sonses ve Yasemin Sakallıoğlu vardı. Sahnede güzelliğiyle dikkat çeken Ebru Yaşar, konserin ilk yarısında Tuana Büyükçınar imzalı, ikinci yarısında ise dünyaca ünlü Balmain markasının kıyafetiyle adeta göz kamaştırdı.

Ebru Yaşar konserde ayrıca hayranlarına süpriz yaparak Muhlis Akarsu'nun " Aramam Seni " türküsünü seslendirdi.

"İstanbul Seyircisini Çok Özledim"

Konser için 3 gündür burada olduğunu söyleyen Yaşar, "Büyük sahnelerde çıkmak bana çok gurur veriyor. Normal orkestralar yetersiz kalıyor. O yüzden 3 gündür harıl harıl prova halindeyiz. Kendi şarkılarımı okumayı seviyorum. Bodrum'da tatile devam ediyorum. Konserler başladı, bir gün konserdeyim 2.ci gün çocuklarımın yanındayım. İstanbul'un seyircisini cok özledim" dedi.

Konser biletlerinin günler öncesinden tükenmesi hatırlatılan Yaşar, "Biletler günler öncesinden bitti. Benim için çok güzel bir anı olarak kalacak inşallah. Daha iyi sahnelere " dedi.

"Pandemiyi Verimli Geçirdim"

Satış rekorları kırdığı 'Gel de Sevme' albümünde şuana kadar 3 sarkıya klip çeken Yaşar yeni klip gelecek mi sorusuna? "Albümde bir iki şarkıya daha klip çekeceğim. Albümün tamamı çok sevildi. Ama Hepsine klip çekemem " dedi.

Kendi rekorumu kırmaya çalışıyorum diyen Yaşar, " İnsanlar seviyorlar ve istiyorlar. Pandemi sürecinde çok çalıştım "Kalmam" şarkısını çıkarttım. Arkasından albüm çalışması yaptım. Pandemiyi verimli geçirdim .İyiki de öyle yapmışım" dedi.

"Olursa Hemen Kaparım"

Albüm dışında yeni bir single çıkarmayı düşünüyormusunuz sorusuna? Yaşar, "Yeni bir single çıkartmayı düşünmüyorum, dinlenicem artık. Albüm yapmak kolay değil. 10 şarkı üzerine şarkı seçimleri çabuk beğenen bir insan değilim. Şarkıları dinliyorsunuz ama onların içinde ne kavgalar var. Hep tartışmalardan kavgalardan güzel şeyler çıkar" dedi.

"Cover yapmak istediğiniz bir şarkı var mı?" sorusuna Yaşar, " Daha gözüme kestirdiğim bir cover yok. Olursa hemen alırım" cevabını verdi.

Ebru Yaşar'dan pandemi itirafı
Ebru Yaşar'dan pandemi itirafı

Ebru Yaşar, Pandemi, Konser, Şarkı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ebru Yaşar'dan pandemi itirafı - Son Dakika Magazin


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