Son Dakika Haberleri: Ebru Yaşar 'Alev Alev' polemiğine noktayı koydu!
Son Dakika Magazin Ebru Yaşar 'Alev Alev' polemiğine noktayı koydu!

Ebru Yaşar 'Alev Alev' polemiğine noktayı koydu!

6 saat önce

Önceki gün katıldığı bir televizyon programında, Feridun Düzağaç'ın sosyal medya hesaplarında yaptığı açıklama kendisine sorulan Ebru Yaşar, günlerdir süren polemiğe son noktayı koydu.

Ebru Yaşar 'Alev Alev' polemiğine noktayı koydu!, System.String[]

Önceki gün katıldığı bir televizyon programında, Feridun Düzağaç'ın sosyal medya hesaplarında yaptığı açıklama kendisine sorulan Ebru Yaşar, günlerdir süren polemiğe son noktayı koydu.


Feridun Düzağaç hayranlarının şarkının yeni versiyonunu beğenmeyip ağır eleştirilerde bulundukları kendisine hatırlatılan Yaşar, şöyle konuştu:


"Feridun Düzağaç 15 yıl önce söylemiş ben de 15 yıl sonra söyledim, bir sanat eserini alıp o yıllardan bu yıllara taşımak çok önemli bir görev. Mesela Sezen Aksu bu konuda çok bonkör, o yüzden Sezen Aksu. Eserlerini tüm sanatçılarla paylaşıyor. Bütün beste yapanlar bu şekilde düşünmeli. Şarkıları da şarkıcıları da yaşatmak lazım. Sonuç olarak 'Alev Alev'i benden dinlemek isteyen benden, Feridun'dan dinlemek isteyen Feridun'dan dinleyecektir."

Feridun Düzağaç, Ebru Yaşar, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 07:11 
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