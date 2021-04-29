Ebru Yaşar: Böyle bir albüme ihtiyaç varmış

Ayaküstü soruları yanıtlayan şarkıcı, yeni albümü "Gel de Sevme"nin çok beğenildiğini söyledi: "Bir albüm yapayım da ruhlara dokunsun, gönüllere değsin, pandemi döneminde umut vaat etsin dedim. Sağ olsunlar, dinleyicilerimiz de beğendiler. Dinleyen, seven, alan herkese çok teşekkür ediyorum."

Albümün listelerde 1 numaraya yerleştiğini belirten Yaşar, "Böyle bir albüme ihtiyaç varmış demek ki. Bütün şarkılarım çıkış şarkısı gibi. Herkes kendi hitini buluyor" diye konuştu. Sanatçı, çalışmanın ikinci klibini yakında "Ben Bilmem" şarkısına çekeceğini de açıkladı.