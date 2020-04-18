Ebru Yaşar'dan akustik sürprizi

Müzisyen arkadaşları Tarık İster ve Melda Gürbey'le Instagram'da canlı yayın yapan sanatçı, takipçilerinin istediği şarkıları seslendirdi. Yaşar, Bilal Sonses'le birlikte "Kalmam" şarkısının akustik versiyonunu hazırladıklarını da açıkladı.