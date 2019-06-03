Son Dakika Haberleri: Ebru Yaşar'dan çocuklara bayram sürprizi
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Ebru Yaşar'dan çocuklara bayram sürprizi

59 dakika önce

ŞARKICI Ebru Yaşar, Kasımpaşa Çocuk Yuvası'nda kalan çocuklara bayram sürprizi yaptı.

Ebru Yaşar'dan çocuklara bayram sürprizi, System.String[]
ŞARKICI Ebru Yaşar, Kasımpaşa Çocuk Yuvası'nda kalan çocuklara bayram sürprizi yaptı.
Ebru Yaşar, Ramazan bayramı nedeniyle Kasımpaşa Çocuk Yuvası'nda kalan çocuklara hediyeler gönderdi. Burada kalan 10-15 yaş arasındaki 40 kız çocuğu hediyelerle büyük mutluluk yaşadı.
Yaşar çocuklara gönderdiği mesajda, "Benim de çocuklarım var. Tüm çocukları ve sizleri çok seviyorum. En kısa zamanda yanınıza gelip sizlerle birlikte oyunlar oynamak için sabırsızlanıyorum. Bayramınız şeker gibi geçsin. Sevgi dolu kalplerinizde bana da küçücük bir yer ayırabilirseniz beni dünyanın en mutlu insanı yaparsınız" ifadelerini kullandı.
Çocuklar da, Yaşar'a elleriyle kalp işareti yaparak teşekkürlerini iletti.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 04:03 Kaynak: DHA
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