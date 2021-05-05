Ebru Yaşar'dan yıllar sonra gelen estetik itirafı: Değişmeseydim yüzüme bakmazlardı - Son Dakika

Ebru Yaşar'dan yıllar sonra gelen estetik itirafı: Değişmeseydim yüzüme bakmazlardı

05.05.2021 15:52

Ebru Yaşar, geçtiğimiz günlerde yıllar sonra barıştığı İbrahim Tatlıses'in programı İbo Show'a konuk oldu. Programda ünlü şarkıcının eski nostaljik görüntülerine yer verildi. Görüntülerde estetiksiz hali dikkat çeken Yaşar, yıllar içerisindeki değişiminin sık sık gündeme gelmesi hakkında, "Değişmeyip yerimde saysaydım o zaman yüzüme bakılmazdı. Değiştiğim için mutluyum" dedi.

Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, programa ikinci kez katılınca ise yine aynı konuyla gündem oldu. Yaşar da yıllar içerisindeki değişiminin sık sık gündeme gelmesi hakkında açıklamada bulundu.

Snob Magazin dergisinin yeni sayısı için konuşan Yaşar, "Eski halimle gündeme gelmek beni rahatsız etmiyor. Hatalarımız, sevaplarımız ve değişimlerimizle göz önünde olmamız çok normal. Kim ne derse desin eski halimi de çok seviyorum. Değişmeyip yerimde saysaydım o zaman yüzüme bakılmazdı. Değiştiğim için mutluyum" ifadelerini kullandı.

"KIRGINLIKLARIN BİR ÖMÜR BOYU SÜRMESİ DOĞRU DEĞİL"

İbrahim Tatlıses ile yıllar süren küslüğünün sona ermesine de değinen ünlü sanatçı, "İbrahim Bey ile uzun yıllar aynı sahneyi paylaştık. Ancak en önemlisi uzun yıllar ticaret yaptık. Bu ticaret tek taraflıydı. Çoğu zaman İbrahim Bey kazanıyordu. Bu yüzden büyük kırgınlıklar oldu. Daha sonra İbrahim Bey talihsiz bir olay yaşadı. Aradan geçen uzun yılların ardından İbrahim Bey beni İbo Show'a davet etti. Program vesilesiyle barıştık. Kırgınlıkların bir ömür boyu sürmesi doğru değil. Kırgınlıkları unutmak lazım" sözleriyle Tatlıses ile barışma sürecini anlattı.

"1 YILDIR PARA KAZANAMIYORUM"

Sanatçıların pandemi sürecinden çok etkilendiğinin altını çizen Ebru Yaşar, "Bir yıldır sektörden para kazanamama rağmen single ve albüm yapmaya devam ediyorum. Hayranlarımla iletişimimi kesmemek adına yoğun çaba sarf ediyorum" diyerek sanatçıların yaşadığı zorluklara değindi.

"MEMLEKETE FAYDALI İŞLER YAPMAK İSTERİZ"

Diyarbakır'ın Bismil ilçesine okul yaptıran Ebru Yaşar, "Okul yaptırmak, eşimin ve benim hayattaki ideallerimizden bir tanesiydi. Allah başka imkanlar verirse seve seve memlekete faydalı şeyler yapmak isteriz" dedi.

Ebru Yaşar'dan estetik itirafı: Değişmeseydim şimdi yüzüme bakmazlardı
Ebru Yaşar'dan estetik itirafı: Değişmeseydim şimdi yüzüme bakmazlardı
Ebru Yaşar'dan estetik itirafı: Değişmeseydim şimdi yüzüme bakmazlardı
Ebru Yaşar'dan estetik itirafı: Değişmeseydim şimdi yüzüme bakmazlardı
Ebru Yaşar'dan estetik itirafı: Değişmeseydim şimdi yüzüme bakmazlardı
Ebru Yaşar'dan estetik itirafı: Değişmeseydim şimdi yüzüme bakmazlardı
Ebru Yaşar'dan estetik itirafı: Değişmeseydim şimdi yüzüme bakmazlardı
Ebru Yaşar'dan estetik itirafı: Değişmeseydim şimdi yüzüme bakmazlardı
Ebru Yaşar'dan estetik itirafı: Değişmeseydim şimdi yüzüme bakmazlardı
Ebru Yaşar'dan yıllar sonra gelen estetik itirafı: Değişmeseydim yüzüme bakmazlardı
Ebru Yaşar'dan yıllar sonra gelen estetik itirafı: Değişmeseydim yüzüme bakmazlardı

İbrahim Tatlıses, Ebru Yaşar, İbo Show, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ebru Yaşar'dan yıllar sonra gelen estetik itirafı: Değişmeseydim yüzüme bakmazlardı - Son Dakika Magazin


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