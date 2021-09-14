Ünlü sanatçı Ebru Yaşar
Gülseven, Elazığ
'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Geleneksel Salçalı Köfte Festivali'nin son gününde sahne aldı. Geleneksel Salçalı Köfte Festivali'nin bu yıl 3'üncüsü Elazığ Lokantacılar ve Tatlıcılar Odası tarafından valilik, belediye, Elazığ TSO'nun desteğiyle gerçekleşti. Gecede sahne alan ve kalabalığa müzik şöleni sunan ünlü ses Ebru Yaşar Gülseven, en sevilen şarkılarını seslendirdi. Son albümünün 'Yalnız Uyunmaz' ve 'Gel de Sevme' gibi hit parçalarını da hayranlarıyla birlikte söyleyen Ebru Yaşar Gülseven performansı boyunca Elazığlıları coşturdu. Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen konserde Ebru Yaşar rüzgarı esti. Sahnede yaklaşık 3 performans gösteren Ebru Yaşar, seslendirdiği şarkılarıyla hayranlarını coşturdu. Elazığ Lokantacılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Zülfü Tarhan, festivale katılımlarından dolayı sanatçı Ebru Yaşar'a teşekkür plaketi verdi.