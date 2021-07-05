Ebru Yaşar Gülseven Ortaokulu açıldı

Vali Münir Karaloğlu, Bismil İlçesi- Fatih Mahallesi'nde yaptırılan 12 derslikli Ebru Yaşar Gülseven Ortaokulu'nun açılışında şöyle dedi:

"Bu mahallenin çocukları, sırtlarında ağır çantalarla 4 kilometre ötede olan okula gidiyordu. Burası, onlara yakın bir lokasyonda okula gitme şansı verdi."

Çift, törene ikiz çocukları Hasan Poyraz ve Ebru Su ile katıldı.

Açılışta konuşan Ebru Yaşar, yıllardır hayal ettikleri okula kavuştukları için mutlu olduklarını söyledi.

Necat Gülseven de "Yüzlerce öğrenci burada gözleri pırıl pırıl bir şekilde geleceğe adım atacak, eğitim alacaklar. O yüzden mutluluğum tarifsiz" diye konuştu.

Ebru Yaşar, okuldaki müzik sınıfını ziyaret ederek, gençlerle birlikte şarkı söyledi.