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Ebru Yaşar ile Bilal Sonses'ten canlı düet
32 dakika önce
Ünlü sanatçı yayın sırasında dinleyicilerine bir de sürpriz yaptı, son single'ı "Kalmam"ı şarkının söz ve müziğine imza atan Bilal Sonses'le birlikte seslendirdi.
Ünlü sanatçı yayın sırasında dinleyicilerine bir de sürpriz yaptı, son single'ı "Kalmam"ı şarkının söz ve müziğine imza atan Bilal Sonses'le birlikte seslendirdi.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 07:52
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