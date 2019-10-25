Ebru Yaşar kesenin ağzını açtı! 260 bin TL'lik alev
4 dakika önce
Düzenleme Ceceli'denEbru Yaşar, yine bir cover ile sevenlerinin karşısına çıktı.
Düzenleme Ceceli'den
Ebru Yaşar, yine bir cover ile sevenlerinin karşısına çıktı. Feridun Düzağaç'ın sevilen hit'lerinden "Alev Alev"i Mustafa Ceceli'nin yeni düzenlemesiyle okuyan Yaşar, çalışmayı bugün DMC etiketiyle dijital platformlarda yayınladı.
Bilim kurgu tadında
Şarkıyı okuyabilmek için söz ve müziğinde imzası bulunan Düzağaç'a 130 bin, aranjesi için 80 bin lira ödeyen Yaşar, klip için de masraftan kaçınmadı. Hasan Kuyucu'nun yönettiği klip de Yaşar'a 50 bin liraya mal oldu.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 08:39
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