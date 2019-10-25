Son Dakika Haberleri: Ebru Yaşar kesenin ağzını açtı! 260 bin TL'lik alev
Son Dakika Magazin Ebru Yaşar kesenin ağzını açtı! 260 bin TL'lik alev

Ebru Yaşar kesenin ağzını açtı! 260 bin TL'lik alev

4 dakika önce

Düzenleme Ceceli'denEbru Yaşar, yine bir cover ile sevenlerinin karşısına çıktı.

Ebru Yaşar kesenin ağzını açtı! 260 bin TL'lik alev, System.String[]

Düzenleme Ceceli'den


Ebru Yaşar, yine bir cover ile sevenlerinin karşısına çıktı. Feridun Düzağaç'ın sevilen hit'lerinden "Alev Alev"i Mustafa Ceceli'nin yeni düzenlemesiyle okuyan Yaşar, çalışmayı bugün DMC etiketiyle dijital platformlarda yayınladı.


Bilim kurgu tadında


Şarkıyı okuyabilmek için söz ve müziğinde imzası bulunan Düzağaç'a 130 bin, aranjesi için 80 bin lira ödeyen Yaşar, klip için de masraftan kaçınmadı. Hasan Kuyucu'nun yönettiği klip de Yaşar'a 50 bin liraya mal oldu.

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 08:39 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la ilişkiye başlama hikayesini anlattı: Odama girip dudaklarıma yapıştı
Selin Ciğerci'nin organizasyon şirketiyle yaptığı anlaşma Demet Akalın'ı kızdırdı! Hande Ataizi, sevgilisi Dinç Aydoğdu ile aşk pozunu paylaştı Yıllar önce çekilmiş video, MasterChef Yasin'in foyasını ortaya çıkardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 08:43:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ebru Yaşar kesenin ağzını açtı! 260 bin TL'lik alev
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]