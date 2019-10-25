Ebru Yaşar kesenin ağzını açtı! 260 bin TL'lik alev

Düzenleme Ceceli'den



Ebru Yaşar, yine bir cover ile sevenlerinin karşısına çıktı. Feridun Düzağaç'ın sevilen hit'lerinden "Alev Alev"i Mustafa Ceceli'nin yeni düzenlemesiyle okuyan Yaşar, çalışmayı bugün DMC etiketiyle dijital platformlarda yayınladı.



Bilim kurgu tadında



Şarkıyı okuyabilmek için söz ve müziğinde imzası bulunan Düzağaç'a 130 bin, aranjesi için 80 bin lira ödeyen Yaşar, klip için de masraftan kaçınmadı. Hasan Kuyucu'nun yönettiği klip de Yaşar'a 50 bin liraya mal oldu.