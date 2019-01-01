Ebru Yaşar, Uludağ'da Sahneye Çıktı
13 dakika önce
BURSA Uludağ'da yılbaşı gecesi sahneye çıkan şarkıcı Ebru Yaşar, birbirinden güzel şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
BURSA Uludağ
'da yılbaşı gecesi sahneye çıkan şarkıcı Ebru Yaşar
, birbirinden güzel şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Uludağ'da hayranlarıyla buluşan Ebru Yaşar, sahne için tercih ettiği Nur Yerlitaş
imzalı ışıltılı milenyum rengi kıyafetiyle göz kamaştırdı. Hareketli şarkılarıyla hayranlarını coşturan Yaşar, 2019 yılından en büyük beklentisinin merhamet olduğunu söyledi. Ebru Yaşar, "2018 yılında bizi çok üzen hadiseler yaşadık. Umarım 2019 yılında bu dünyayı bizlerle paylaşanlara karşı daha merhametli oluruz" dedi.
Sahne performansıyla göz dolduran Ebru Yaşar, eğlenceyi sahne önüne taşıdı.
- Bursa
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:28 Kaynak: DHA
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