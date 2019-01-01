Son Dakika Haberleri: Ebru Yaşar, Uludağ'da Sahneye Çıktı

Ebru Yaşar, Uludağ'da Sahneye Çıktı

13 dakika önce

BURSA Uludağ'da yılbaşı gecesi sahneye çıkan şarkıcı Ebru Yaşar, birbirinden güzel şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Ebru Yaşar, Uludağ'da Sahneye Çıktı, System.String[]
BURSA Uludağ'da yılbaşı gecesi sahneye çıkan şarkıcı Ebru Yaşar, birbirinden güzel şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Uludağ'da hayranlarıyla buluşan Ebru Yaşar, sahne için tercih ettiği Nur Yerlitaş imzalı ışıltılı milenyum rengi kıyafetiyle göz kamaştırdı. Hareketli şarkılarıyla hayranlarını coşturan Yaşar, 2019 yılından en büyük beklentisinin merhamet olduğunu söyledi. Ebru Yaşar, "2018 yılında bizi çok üzen hadiseler yaşadık. Umarım 2019 yılında bu dünyayı bizlerle paylaşanlara karşı daha merhametli oluruz" dedi.

Sahne performansıyla göz dolduran Ebru Yaşar, eğlenceyi sahne önüne taşıdı.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:28 Kaynak: DHA

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