Ebru Yaşar: Yaka yaka gidiyor!
6 saat önce
Feridun Düzağaç'ın "Alev Alev" şarkısını yorumlayan Yaşar, çalışmanın büyük beğeni topladığını söyledi: "Yaka yaka gidiyor.
Feridun Düzağaç'ın "Alev Alev" şarkısını yorumlayan Yaşar, çalışmanın büyük beğeni topladığını söyledi: "Yaka yaka gidiyor. Şimdi bir albüm ya da maxi single çıkarmayı düşünüyorum, onunla ilgili çalışmalarım var."
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 08:57
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