Son Dakika Haberleri: Ebru Yaşar: Yaka yaka gidiyor!
Son Dakika Magazin Ebru Yaşar: Yaka yaka gidiyor! - Son Dakika Magazin

Ebru Yaşar: Yaka yaka gidiyor!

6 saat önce

Feridun Düzağaç'ın "Alev Alev" şarkısını yorumlayan Yaşar, çalışmanın büyük beğeni topladığını söyledi: "Yaka yaka gidiyor.

Ebru Yaşar: Yaka yaka gidiyor!, System.String[]

Feridun Düzağaç'ın "Alev Alev" şarkısını yorumlayan Yaşar, çalışmanın büyük beğeni topladığını söyledi: "Yaka yaka gidiyor. Şimdi bir albüm ya da maxi single çıkarmayı düşünüyorum, onunla ilgili çalışmalarım var."

Feridun Düzağaç, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 08:57 
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