Ebru Yaşar: Yaka yaka gidiyor!

Feridun Düzağaç'ın "Alev Alev" şarkısını yorumlayan Yaşar, çalışmanın büyük beğeni topladığını söyledi: "Yaka yaka gidiyor. Şimdi bir albüm ya da maxi single çıkarmayı düşünüyorum, onunla ilgili çalışmalarım var."