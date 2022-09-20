Olay, geçen yıl ağustos ayında Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi 6. Sokak'ta meydana geldi. 2 çocuk annesi Ebru Gürcan, sürekli kavga ettikleri iddiasıyla eşi Necati Gürcan hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Karara rağmen Ebru Gürcan'ın çocuklarıyla birlikte yaşadığı eve, çatıdan balkona atlayarak giren Gürcan, 16 yaşındaki kızlarının yanında eşiyle tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda Necati Gürcan, mutfaktan aldığı bıçağı Ebru Gürcan'ın önce kalbine, yere düşünce de koluna ve kalçasına sapladı. Ağır yaralanan Ebru Gürcan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Cinayet sonrası yakalanan Necati Gürcan ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

Osmangazi, Mahkum, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ebru'yu öldüren eşine ağırlaştırılmış müebbet hapis - Son Dakika

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