EBSO Aytaç Sefiloğlu 21. Gazetecilik Yarışması'nda AA muhabirine ödül

Anadolu Ajansı (AA) İzmir Bölge Müdürlüğü muhabirlerinden Yusuf Şahbaz, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) tarafından düzenlenen Aytaç Sefiloğlu 21.Gazetecilik Yarışması'nda mansiyon kazandı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Haber-Araştırma-İnceleme dalında TRT'den Sonay Teker'in "İzmir Temiz Enerji'de Birincilik Kürsüsünde' haberi birinci oldu.

9 Eylül gazetesinden Murat Ervin, "Sahibinden Değil Krizden" haberiyle ikinciliğe layık görüldü.

İlkses gazetesinden Nurettin Baki'nin "Dünya Talep Ediyor Türkiye PAS geçiyor" başlıklı haberi üçüncülük aldı.

AA muhabiri Yusf Şahbaz'ın "Tavadaki Yağdan Ekonomiye 200 Milyon Liralık Katkı" haberine de mansiyon verildi.

Röportaj dalında ise Hürriyet gazetesinden Mete Tamer Omur'un "Kafa Topu" ve 9 Eylül gazetesinden Sinan Keskin'in "Kar Ederken Batıyorlar" haberleri birinci oldu.

Marble Trend'den Hasan Ercazip'in "Onyx Tozuyla Salyangoz yetiştiriyorlar" haberi ikinciliğe, Ticaret gazetesinden Seda Gök'ün "İklimlendirmede Kümelenmeyi Başardılar, Tersine Beyin Göçünü Başlattılar" haberi de üçüncülüğe layık bulundu.

Aynı dalda İlkses gazetesinden Nurettin Baki'nin "Sanayide Dijital Dönüşüm Kaçınılmaz" haberi de mansiyon aldı.

EBSO'nun 1996 yılından bu yana düzenlediği ve 2000 yılından itibaren, o yıl vefat eden Basın Müşaviri Aytaç Sefiloğlu'nun adı verilen gazetecilik yarışmasında dereceye giren gazetecilere ödüllerin ileri bir tarihte düzenlenecek törenle verileceği bildirildi.