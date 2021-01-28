EBSO Başkanı Yorgancılar: "Yüksek faizlerden bir an önce kurtulmak zorunludur"

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir fırsata dönüştürülmesi gerektiğini, bunun için de reel yatırıma engel olan yüksek faizlerden bir an önce kurtulmak gerektiğini bildirdi.

Yorgancılar, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin gelişmekte olan ülkeler içinde gelecek vaat eden, 2030-2050 raporlarında büyük ekonomiler arasında gösterilen bir ülke olduğunu ancak reel sektörün dalgalı kur, yüksek faiz ve yüksek enflasyon üçgenindeki maliyet baskısıyla üretimini sürdürmeye çalıştığını belirtti.

İşgücüne katılan her yeni nüfusa iş imkanı sağlanması gerektiğini, bunun da istikrarlı istihdam kaynağı olan sanayi yatırımlarının önemini artırdığını ifade eden Yorgancılar, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Salgının fırsata dönüştürülmesi gerekmektedir. Bunun için de reel yatırıma engel olan yüksek faizlerden bir an önce kurtulmak zorunludur. Zira, yüksek faiz ortamında girişimcilerimiz mevcut sermayelerini faizde değerlendirmeyi daha rasyonel bulmaktadır. Kredi ile yatırım yapabilecek olanları ise finansman maliyetleri korkutmaktadır.

Ulusal tasarruflar, daha düşük faizle yatırımlara kanalize edilmelidir. Bu bir tercih değil küresel rekabette başarılı olabilmenin de zorunlu ön koşuludur. Zira rakip ülkelerde girişimciler yüzde 1-3 faizle borçlanırken yerli girişimcilerimizin yüzde 20'ye dayanan faizlerle ne iç ne de küresel pazarlarda ayakta kalması mümkün değildir."

Yorgancılar, açıklanması beklenen reformlar ve yeni ekonomi yönetiminin kararlılığı ile beklenen çıkış ivmesinin hızlanmasını beklediklerini de kaydetti.