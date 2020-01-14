EBSO Çevre Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi EBSO Çevre Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika Ekonomi

EBSO Çevre Ödülleri sahiplerini buldu

6 saat önce

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) tarafından verilen Çevre Ödülleri sahiplerini buldu.

EBSO Çevre Ödülleri sahiplerini buldu, System.String[]

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) tarafından verilen Çevre Ödülleri sahiplerini buldu.

EBSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2001'den bu yana farkındalık oluşturmak ve çevreye duyarlı davranan ve gerçekleştirdikleri projelerle örnek teşkil eden sanayi kuruluşlarını ödüllendirmek amacıyla verilen EBSO Çevre Ödülleri verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, sürdürülebilir ekonominin kalkınmanın temellerinden biri olduğunu, oda olarak bir yandan sanayinin gelişimini hedeflerken, bir yandan da çevresel değerleri en üst seviyede tutmayı amaçladıklarını belirtti.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak da İzmir'in sürdürülebilirlik hedefi doğrultusunda yürümesinin önemine dikkati çekti.

Bu yılki EBSO Çevre Ödülleri'nde final aşamasına kalan firmalar arasında birincilik ödülünü Tetra Pak Paketleme Sanayi, ikincilik ödülünü Norm Cıvata, üçüncülük ödülünü Pınar Entegre Et ve Un Sanayi kazandı. Törende ayrıca Ege Seramik Sanayi'ye teşvik ödülü verildi.

Ege, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:36 Kaynak: AA
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