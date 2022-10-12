EBSO'DA SEÇİM HEYECANI BAŞLADI

İZMİR'de TOBB'a bağlı oda ve borsalarda seçim heyecanı devam ederken, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) üyeleri 53 meslek komitesinden, 271 meslek komitesi üyesi ve 109 meclis üyesini seçmek için sandık başına gitti.

EBSO seçimleri 12-19 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Seçimlerde mevcut başkan Ender Yorgancılar yeniden aday olurken, Yorgancılar'ın rakibi önceki ESİAD Başkanı Mustafa Karabağlı olacak. 2022-2026 döneminde çalışacak meslek komitesi ve meclis üyelerini belirlemek için Fuarizmir D Holü'nde saat 09.00'da başlayan oy verme işlemi 17.00'ye kadar devam edecek. Oyunu kullanan mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, seçimlerin şölen havasında geçtiğine dikkat çekip, "Yaklaşık 3 bin kişinin oy kullanacağını tahmin ediyoruz. Gayet seviyeli ve EBSO'nun geçmişinde yaptığı seçimlere benzeyen bir seçim olacak. İnşallah akşam saat 17.00'de kim hak ettiyse o kazanacak" dedi. İki adayın bulunduğu başkanlık seçiminin de tüm üyeler için hayırlı olmasını dileyen Yorgancılar, "Seçimde rakip olur, olmasında da fayda var. Karşı adaya başarılar diledim. Şansı açık olsun. EBSO büyük bir camia herkes hizmet etmek istiyor. Yaptıklarım yapacaklarımın teminatı. Herkese başarılar diliyorum. Oyları verecek olan meclis üyelerimiz. Kimi takdir ederlerse o göreve gelecek" diye konuştu. KAPSAYICI OLMAK VURGUSU

EBSO'da yönetim kurulu başkanlığına aday olan ESİAD eski Başkanı Mustafa Karabağlı da yaptığı açıklamada, "Burası şu an bir demokrasi şenliği son derece güzel bir ortam var. Birbirini görmeyenler karşılaştı. Buna da vesile olundu. Katılımın yüksek olacağını düşünüyorum. Amacımız sanayiciyi bir araya getirip kapsayıcı olmak. Bizim sloganlarımızdan biri buydu. Sadece aday olarak bile bunu yerine getirdiğimizi düşünüyorum. İnşallah sonuçta herkes için hayırlısı olur" dedi.