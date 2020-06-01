Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) meslek hastalığı sayılmasının iş verenin rekabet gücünü düşüreceğini ileri sürdü.

Yorgancılar, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 hastalığına kimin, nerede, ne zaman, ne şekilde alacağı belli olmayan bir düzeyde olduğunu aktardı.

Hastalığın iş yerlerine de büyük bir yük getirdiğini vurgulayan Yorgancılar, "Bu salgın sürecinde çalışanlarımız için en üst seviyede tedbirleri alıyoruz ve destekleri veriyoruz. Ancak salgının meslek hastalığı sayılması yeni dönemde üreticinin rekabet gücünü düşürecektir. Ayrıca istihdamı da olumsuz etkileyecektir." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 kaynaklı durumun meslek hastalığının dışında tutulması konusunun hukuki olarak bağlayıcı hale getirilmesini çok önemsediklerini bildiren Yorgancılar, bu konuda başta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olmak üzere ilgili bakanlıkların detaylı bir çalışma yapacaklarına inandıklarını kaydetti.