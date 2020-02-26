EBSO meclis üyeleri, İSO Meclisi'ne konuk oldu

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) meclis üyeleri, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi'nin şubat ayı olağan toplantısına konuk oldu.

Odakule Fazıl Zobu Meclis Salonu'nda gerçekleşen ve "Yeni Yılda Ekonomiye ve Sanayimize Bir Bakış; Görünüm, Riskler, Fırsatlar ve Kurumsal İşbirliğinin Önemi" ana gündemi ile toplanan meclise EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, EBSO Meclis Başkanı Salih Esen ve meclis üyeleri katıldı

Meclis toplantısında konuşan EBSO Başkanı Yorgancılar, 2011'de İSO'yu İzmir'de ağırladıklarını ve toplantı sonunda ortak bir bülten yayınladıklarını anımsattı.

Bültende 14 madde yer aldığını anımsatan Yorgancılar, o günden bu yana sanayicinin benzer sorunlarla mücadele ettiğine işaret etti.

Türkiye'nin son 5 yılda 7 seçim yaşayan bir ülke olduğuna dikkati çeken Yorgancılar, "Reel sektörümüzün bu anlamda sınavları hiç bitmiyor. Ama şunu da çok iyi biliyoruz ki ya üretip özgür oluruz, ya da tüketir mahkum oluruz." diye konuştu.

Alın terini akıl teriyle birleştiren firmaların daha etkin desteklenmesi gerektiğine değinen Yorgancılar, şunları kaydetti:

"Ülkemizde de ivme katacak, daha etkin ve işlevsel destekler olmalıdır. Özellikle son 2 yıldır müthiş destek paketleri açıklandı. Ancak, kısa vadeli bakışla gelecek kurulamaz. 2019 vergi tahsilat oranı, 1970 yılından bu yana en düşük seviyede. Nedeni de talep daralmasına ek olarak vergi yapılandırmaları ve afların tahsilatı düşürmesidir. Bu da kamunun sanayiye aktaracağı kaynakları olumsuz etkiliyor."

Yorgancılar, dünyada izlenen gevşek para politikası, seçimsiz bir dönemin geçirilmesi ve Çin'den Türkiye'ye kaydırılması öngörülen yatırımların bu süreçte önemli fırsatlar barındırdığına işaret etti.

İzmir'e beyin göçü

İzmir'in net ihracatçı konumda olduğunu dile getiren Yorgancılar, kentin emekliler şehri olarak nam saldığını ancak son birkaç yıldır ciddi şekilde net beyin göçüne ev sahipliği yaptığını aktardı.

Şehre gelen göçün yüzde 80'inin yüksek eğitimli olduğunu bildiren Yorgancılar, genel toplamda İzmir'in en çok göç aldığı şehrin ise İstanbul olduğunu ifade etti.

İzmir-İstanbul Otoyolu'nun açılmasının iki şehir için de büyük öneme sahip olduğunu dile getiren Yorgancılar, "Bu yol, Ege ve Marmara ekonomilerini birbirine bağlayacak, yeni bir yatırım ve ticaret ortamının oluşmasına vesile olacaktır. O nedenle, odalarımızın iş birliğini önemsediğimizin altını çiziyorum." değerlendirmesinde bulundu.

EBSO Meclis Başkanı Salih Esen ise 2020'nin zorluklarla başladığını belirterek, "2020'nin tüm zorlukları, diliyoruz ki bu iki aylık süreçte yaşanmış olsun. Kalan 10 ayda da hepimiz işimize gücümüze bakalım. Nasıl daha nitelikli, daha çok üretim ve ihracat yaparız konularına yoğunlaşalım." diye konuştu.