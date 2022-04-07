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EBSO Vakfı da Bornova'da

07.04.2022 09:46
EBSO Vakfı da Bornova'da

Bornova Belediyesi Altındağ Atatürk STK Yerleşkesi'ni kullanan kuruluşlar arasına EBSO Vakfı da katıldı. EBSO Vakfı Başkanı Cengiz Kocagil, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'u ziyaret ederek üyelik kaydını gerçekleştirdi.

Bornova Belediyesi'nin kurduğu ve tüm Türkiye'ye model olan Altındağ Atatürk STK (Sivil Toplum Kuruluşları) Yerleşkesi'ne bir üye daha eklendi. Başta dernek ve vakıflar olmak üzere 300'e yakın kuruluşun yararlandığı yerleşkeye üye olan EBSO Vakfı Yönetimi, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'u ziyaret etti. Başkan İduğ ive EBSO Vakfı Başkanı Cengiz Kocagil'in imzasını attığı üyelik kaydı, EBSO Vakfı Genel Sekreteri Yener Özdemirve Vakfın Kadınlar Kulübü Başkanı İpek Özçelik'in katılımıyla gerçekleşti.

Birlikte daha güçlüyüz

İzmir'de 6 bin 500'e yakın sivil toplum kuruluşun olduğunu, bunların 700'ünün Bornova'da faaliyet gösterdiğine dikkat çeken Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Ben sivil toplum kuruluşlarından gelen bir belediye başkanı olarak sizlerin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini düşünüyorum.İşte bu amaçla hayata geçirdiğimiz projemizle STK'ların aidat, sekretarya, kira gibi kalemlerden kurtulmalarını ve sadece faaliyetlerine odaklanmalarını hedefledik. Biz yerel yönetimler vatandaşlarımıza hizmet noktasında sizlerle birlikte daha güçlüyüz" dedi.

İçimizden birisiniz

EBSO Vakfı Başkanı Cengiz Kocagil, Başkan İduğ'un STK kökenli olmasına dikkat çekerek, "İçimizden gelen biri olarak ortaya koyduğunuz vizyon kendimizi size ve Bornova'ya daha yakın hissettiriyor. Sizlerin olduğu gibi biz de her zaman yanınızdayız ve tam destekçiniziz. Özellikle öğrencilere destek olan bir vakıf olarak kapılarınızı bize açmanız çok değerli" diye konuştu.

Vakfın Genel SekreteriYener Özdemir ile Kadınlar Kulübü Başkanı İpek Özçelik de yaklaşımı ve verdiği destek nedeniyle Başkan İduğ'a teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler
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Sivil Toplum Kuruluşları, Bornova Belediyesi, Mustafa İduğ, Altındağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EBSO Vakfı da Bornova'da - Son Dakika

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