Son Dakika Haberleri: "Ebu Hurafe'den Resimler" sergisi açıldı
Son Dakika Güncel 'Ebu Hurafe'den Resimler' sergisi açıldı

"Ebu Hurafe'den Resimler" sergisi açıldı

1 saat önce

Yazar Uğur Batı ile ressam Kenan Işık'ın hazırladığı "Ebu Hurafe'den Resimler" adlı sergi, Galeri Işık'ta sanatseverlerle buluştu.

Yazar Uğur Batı ile ressam Kenan Işık'ın hazırladığı "Ebu Hurafe'den Resimler" adlı sergi, Galeri Işık'ta sanatseverlerle buluştu.

Her bir resmin hikayesi olan sergideki yaklaşık 88 eserde, beton, zift, altın suyu, bakır tel, özel pigmentli boyalar ile soba boyası gibi pek çok farklı malzeme kullanıldı.

Sergiye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Uğur Batı, son 20 yıldır dünyada bir trend olarak sanat eserlerinde birçok formun beraber yer almaya başladığını söyledi.

"Resim tarzımızdaki figüratif, alegorik yapı, masalın dokusuna çok uygun"

Batı, kendilerinin de bu bakış açısıyla yola çıkarak sergiyi hazırladıklarına işaret ederek, "Serginin bir özelliği var. Dünyada bir ilk diyebiliriz, Ebu Hurafe diye bir karakterin maceralarını resmediyoruz. Sergideki her bir eser Ebu Hurafe'nin bir hikayesi ve bütününde bir romana ev sahipliği yapmış oluyor." dedi.

Sergi kapsamında "Ebu Hurafe'den Masallar" başlıklı bir kitap kaleme aldığını belirten Batı, şöyle devam etti:

"Bu kitabın aynı zamanda ses okumaları da mevcut. Dolayısıyla birçok özelliği bulunan bir sergi diyebiliriz. Kitaptaki hikayeler ve karakterler benim tarafımdan oluşturulduktan sonra eserlerin resim tarafında ana aktör Kenan'dır. İlk olarak aslında sergiye başlama fikri bir karakter oluşturup, o karakterin maceralarını resmetme fikriydi. Masalsı bir havası olmasını istedik. Çünkü bizim resim tarzımızdaki figüratif, alegorik yapı, aslında masalın dokusuna çok uygun. Baktığınız zaman eserlere hem teknikler itibariyle hem de çizim stili itibariyle geleneksel sanattan da izler göreceksiniz."

Uğur Batı, serginin aslında bir Doğu masalı olduğunu ve eserlerde İstanbul, Şanlıurfa gibi şehirlerin yer aldığını aktararak, sergiyi toplamda 1 yıl içerisinde hazırladıklarını ifade etti.

Dünyada sanatın özgünlük açısından bir noktada tıkandığı yorumunda bulunan Batı, "Artık birbirine yakın tarzda eserler çıkıyor. Fikirler azaldı. Fikirleri birbiriyle örtüştürüp, kolajlar halinde farklı türler arası işler yapmanın artık sanatta olması gerektiğini düşünüyorum. Biz de sergide bunu yapmaya çalıştık. Yaratıcılıkta bu tür bir değer üretmiyorsanız, kalabalıklar arasında kaybolmanız çok yüksek." diye konuştu.

Batı, sergi bünyesinde hazırlanan kitabın oluşum hikayesine de değinerek, şunları kaydetti:

"Toplamda kendime ait bir iki tanesi ortak yazar olmak üzere 16 kitabım var. Bir taraftan da yıllardır senaryolar üzerine çalışıyorum ve yıllarca reklamcılık, akademik yazarlık ile köşe yazarlığı yaptım. Bugüne kadar da kendi çalıştığım bir roman ve 3 öykü kitabım bulunuyor. Ebu Hurafe'den Masallar kitabında bu birikimleri kullandım ama toplamında bu hikaye ortaya çıkarken, ben hikayelerin imgelerini Kenan'la paylaşıyorum. Daha sonra Kenan hikayenin bir bütün olarak nasıl başlayacağını, nasıl biteceğini resmederken de bir yandan da hikaye yazılmaya devam ediyordu. Aslında projeye hazırlanmamız eş zamanlı bir süreç oldu."

"Hikayeyi resmetmek başta oldukça zordu"

Ressam Kenan Işık ise sergiye imgesel gücü yüksek bir edebiyatla başladıklarını dile getirerek, "Sevgili Uğur Batı, gerçekten mükemmel bir karakter üzerinden roman oluşturdu. Hiçbir yerde bir alıntı yok. Tamamen öznel bir düşünce ve imgesel gücü çok yüksek. Bu hikayeyi resmetmek başta oldukça zordu. Çünkü her hikayenin bir rengi, macerası ve gidişatı var. Fakat sonuçta biz mükemmel bir birliktelik oluşturduk." değerlendirmesini yaptı.

Serginin farklı projelerle devam edeceğine dikkati çeken Işık, "Sergide geleneksel sanatlar üzerinde birleşerek, görsel sanatların tamamından izler görebilirsiniz. Metalik boya oldukça yoğun, içerisinde ziftler var ve bu projenin devamında da telden dışarı aktarma, espaslama gibi birçok teknikler düşünüyoruz." dedi.

Balıkesir, İzmir, Muğla, Mardin ve bazı Avrupa kentlerinde de farklı projelerle sanatseverlerle buluşacak sergi, 2 Kasım'a kadar görülebilecek.

Kenan Işık, Uğur Batı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bulgaristan, Volkswagen fabrikası için teşviki ikiye katladı
Bahçeli'den çok konuşulacak sakal esprisi: Bir hafta da sakalımı konuşsunlar Rasulayn kırsalındaki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor Amerika'daki araştırmalar Trump'ın yeniden başkan seçileceğini gösteriyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 11:42:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Ebu Hurafe'den Resimler" sergisi açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]