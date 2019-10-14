"Ebu Hurafe'den Resimler" sergisi sanatseverlerle buluşacak

"Ebu Hurafe'den Resimler" sergisi yarın açılacak.

Galeri Işık Teşvikiye'de açılacak sergide, hikaye ve roman yazarı Prof.Dr. Uğur Batı'nın masal kahramanı Ebu Hurafe'nin Kenan Işık tarafından yapılan resimleri yer alacak.

Sergide sanatseverler beton, altın suyu, bakır tel, zift, özel pigmentli boya ve soba boyası gibi farklı malzemelerin resimlerde kullanımını görebilecek.

Daha sonra Balıkesir, Bodrum, Mardin şehirlerinde ve yurt dışında da gösterilmesi planlanan sergi, 15 Ekim ile 2 Kasım tarihleri arasında Galeri Işık Teşvikiye'de ziyarete açık olacak.