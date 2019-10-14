Son Dakika Haberleri: "Ebu Hurafe'den Resimler" sergisi sanatseverlerle buluşacak
Son Dakika Kültür Sanat 'Ebu Hurafe'den Resimler' sergisi sanatseverlerle buluşacak

"Ebu Hurafe'den Resimler" sergisi sanatseverlerle buluşacak

53 dakika önce

"Ebu Hurafe'den Resimler" sergisi yarın açılacak.

"Ebu Hurafe'den Resimler" sergisi yarın açılacak.

Galeri Işık Teşvikiye'de açılacak sergide, hikaye ve roman yazarı Prof.Dr. Uğur Batı'nın masal kahramanı Ebu Hurafe'nin Kenan Işık tarafından yapılan resimleri yer alacak.

Sergide sanatseverler beton, altın suyu, bakır tel, zift, özel pigmentli boya ve soba boyası gibi farklı malzemelerin resimlerde kullanımını görebilecek.

Daha sonra Balıkesir, Bodrum, Mardin şehirlerinde ve yurt dışında da gösterilmesi planlanan sergi, 15 Ekim ile 2 Kasım tarihleri arasında Galeri Işık Teşvikiye'de ziyarete açık olacak.

Uğur Batı, Teşvikiye, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 06:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç kız, metrobüste kendisini taciz eden şüpheliyi çığlık atarak yakalattı
Erdoğan, Arap dünyasına resti çekti: Alsanız ne yazar almasanız ne Milan, asker selamı veren Hakan Çalhanoğlu ile yollarını ayırma kararı aldı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 19:24:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Ebu Hurafe'den Resimler" sergisi sanatseverlerle buluşacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]