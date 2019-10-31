Ebu İbrahim El Haşimi El Kureyşi: IŞİD'in kamuoyuna açıkladığı yeni lideri

IŞİD, Ebu Bekir el Bağdadi'nin ABD özel kuvvetlerinin operasyonuyla İdlib'de Türkiye- Suriye sınırı yakınında öldürülmesinin ardından, yeni liderinin Ebu İbrahim El Haşimi El Kureyşi olduğunu açıkladı. Örgüt ayrıca Bağdadi'nin potansiyel halefleri arasında görülen IŞİD'in sözcüsü Ebu Hasan el Muhacir'in öldürüldüğünü de doğruladı.

IŞİD, "Ebu Bekir el Bağdadi'nin öldürülmesinin intikamının alınacağını" duyurdu.

Örgüt bu açıklamaları, ses mesajıyla Telegram uygulaması ve haber ajansı olarak bilinen Amaq üzerinden yaptı.

El Muhacir'in öldüğü iddiasını ortaya atan ilk kişi Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutanı Mazlum Kobani olmuştu.

Kobani, Twitter hesabından Pazar gecesi paylaştığı mesajda el Muhacir'in Cerablus yakınlarındaki Ayn el Baat Köyü yakınlarında öldürüldüğünü, operasyonun SDG istihbarat birimleri ile ABD ordusu tarafından yürütüldüğünü söylemişti.

El Muhacir'in öldürülmesine ilişkin olarak ABD'den açıklama gelmemiş ama Amerikan medyası, IŞİD sözcüsünün Suriye'nin kuzeyinde seyahat halindeyken hava saldırısının hedefi olduğunu yazmıştı.

Ebu Hasan el Muhacir, Bağdadi'den sonra IŞİD'in en tanınan isimlerinden biriydi.

El Muhacir, selefi Ebu Muhammed el Adnani 2016 yılının Ağustos ayında öldürüldükten sonra, aynı yılın Kasım ayında örgütün sözcüsü olmuştu. Sözcü olduktan sonra da, örgüt destekçilerine seslenip tüm dünya genelinde saldırıları artırmaları çağrısında bulunmuştu.

Bağdadi'den sonra örgüt liderliğine El Muhacir'in getirilmesi bekleniyordu.