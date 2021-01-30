Ebu Seyyaf'tan bazı militanların Bangsamoro'daki silahsızlandırmaya katılmak istediği açıklandı - Son Dakika

Ebu Seyyaf'tan bazı militanların Bangsamoro'daki silahsızlandırmaya katılmak istediği açıklandı

30.01.2021 12:29
Ebu Seyyaf'tan bazı militanların Bangsamoro'daki silahsızlandırmaya katılmak istediği açıklandı, System.String[]

KUALA Filipinler'deki Müslüman Mindanao'da Bangsamoro Özerk Bölgesi (BARMM) yönetimi, ülkede faaliyet gösteren terör örgütü Ebu Seyyaf'tan bazı üyelerin, Bangsamoro'daki silahsızlanma sürecine dahil olmak istediğini açıkladı.

KUALA Filipinler'deki Müslüman Mindanao'da Bangsamoro Özerk Bölgesi (BARMM) yönetimi, ülkede faaliyet gösteren terör örgütü Ebu Seyyaf'tan bazı üyelerin, Bangsamoro'daki silahsızlanma sürecine dahil olmak istediğini açıkladı.

Filipinler'deki Yabancı Gazeteciler Birliğinin çevrim içi düzenlediği toplantıya katılan BARMM Geçiş Hükümeti Başkanı Hacı Murat İbrahim, Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC) üyelerinin silah bırakma sürecini değerlendirdi.

Sürecin sorunsuz ilerlediğini vurgulayan İbrahim, "Bazı Ebu Seyyaf üyeleri, parlamentoya katılma ve silahsızlanma sürecine katılma isteklerini ortaya koydu." dedi.

İbrahim, Ebu Seyyaf'tan kaç üyenin silah bırakmak istediğine dair detaylar vermedi.

Yıl başından bu yana MİKC üyelerinin yüzde 30'luk kısmını oluşturan 13 bin 500 kişinin silah bıraktığını hatırlatan İbrahim, silah bırakanlara vadedilen 1 milyon Filipin Pesosu (152 TL) para yardımının henüz yüzde 10'luk bir kısmının ödenebildiğini kaydetti.

İbrahim, "BARMM yönetimi, silah bırakanlara geri kalan 900 bin pesonun ödenmesi için eski MİKC üyeleriyle görüşmeleri sürdürüyor." açıklamasında bulundu.

Geçiş hükümetinin süresinin uzatılması talebi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının MİKC'nin geri kalan üyelerinin silahsızlandırılması ve barış sürecinin uygulanmasını geciktirdiğini belirten İbrahim, geçiş hükümetinin 2022'de dolacak süresinin uzatılmasının önemine dikkati çekti.

İbrahim, "Uzatma çağrısı siyasi değildir. Sadece varılan anlaşmanın uygulanma sürecini tamamlamak için zamana ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

BARMM Geçiş Hükümeti'nin süresinin 2024'e kadar uzatılması için bu ay içinde Filipinler Meclisinde 5, Senato'da 2 önerge sunulmuştu.

"Kovid-19 aşısına dair görüşmeler başlamadı"

BARMM bölgesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının uygulanma sürecine dair soruları cevaplayan Hacı Murat İbrahim, "Aşılara dair görüşmeler ve müzakereler henüz başlamadı. Bu konuda ulusal hükümetin tavsiyelerine göre hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İbrahim, bu konuda bir karara varmaları halinde Kovid-19 aşılarının tedarik sürecine başlayacaklarını belirtti.

Müslüman Mindanao'da Bangsamoro Özerk Bölgesi

Ülkenin güneyindeki Müslüman Mindanao bölgesinde 21 Ocak ve 6 Şubat 2019'da yapılan referandumlarda, halk, bölgeye kapsamlı özerklik getiren Bangsamoro Organik Yasası'nı kabul etmişti.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tarafından Bangsamoro Geçiş Otoritesi'nin başına getirilen Hacı Murat İbrahim, 26 Şubat'ta yönetimi federal hükümetin bölge valisinden devralmıştı. İbrahim'in geçiş sürecinin tamamlanacağı Haziran 2022'ye kadar bölgeyi yönetmesi kararlaştırılmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ebu Seyyaf'tan bazı militanların Bangsamoro'daki silahsızlandırmaya katılmak istediği açıklandı - Son Dakika


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