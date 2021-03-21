Ebu Seyyaf terör örgütünün kaçırdığı Endonezyalı balıkçıları Filipin ordusu kurtardı - Son Dakika

Filipin ordusu, Ebu Seyyaf terör örgütü tarafından kaçırılan Endonezyalı balıkçıları kurtardı.

The Jakarta Post'un haberine göre, Filipin ordusundan Korgeneral Corleto Vinluan Jr., yaptığı açıklamada, 17 Ocak 2020'de Ebu Seyyaf terör örgütü tarafından kaçırılan 4 Endonezyalı balıkçının, Filipinler'in Tawi Tawi şehrinde yapılan bir operasyonla kurtarıldığını bildirdi.

Vinluan, operasyonda Ebu Seyyaf terör örgütünün liderlerinden ve birçok kaçırma olayından sorumlu Apo Mike kod adlı Majan Sahidjuan'ın da Filipin ordusuyla girdiği çatışmada öldürüldüğünü söyledi. Vinluan, tüm rehinelerin artık güvende olmasından ve terörist Apo Mike'ın da etkisiz hale getirilmesinden dolayı mutlu olduklarını da belirtti.

Kurtarılan 4 rehine, 17 Ocak 2020'de Malezya'daki Tambisan açıklarında Ebu Seyyaf tarafından kaçırılan 5 Endonezyalı arasındaydı. Diğer bir kişi ise örgütten kaçmaya çalışırken öldürülmüştü.

Malezya ile Filipinler arasındaki adalarda 1991'den bu yana faaliyet gösteren Ebu Seyyaf terör örgütü, şiddet olayları ve rehin alma eylemleriyle tanınıyor. Örgüt, Mindanao ve Sulu'da bağımsız devlet kurmak amacıyla Filipinler'in güneyinde şiddete başvuruyor.