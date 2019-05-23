"Ebu Süreyya soruşturmasının kapatılması İsrail'in adaletten yoksun olduğunun delilidir"

Filistin'deki El-Mizan İnsan Hakları Merkezi, İsrail ordusunun Filistinli engelli İbrahim Ebu Süreyya'nın Gazze sınırında İsrail askerlerince şehit edilmesine ilişkin soruşturmayı "delil yetersizliğinden" kapatmasına tepki gösterdi.

Filistin'deki El-Mizan İnsan Hakları Merkezi, İsrail ordusunun Filistinli engelli İbrahim Ebu Süreyya'nın Gazze sınırında İsrail askerlerince şehit edilmesine ilişkin soruşturmayı "delil yetersizliğinden" kapatmasına tepki gösterdi.



Merkezden yapılan yazılı açıklamada, "Ebu Süreyya'nın katledilmesi, yaşam hakkının açıkça ihlalidir, bu durum suçun soruşturulmasını ve sorumluların yargılanmasını gerektirir." denildi.



Merkezin, olayla ilgili tüm delilleri toplayarak Aralık 2017'de İsrail Başsavcısına soruşturma açma talebinde bulunduğu aktarılan açıklamada, "Soruşturmanın kapatılması İsrail yargı makamlarının adalet, bağımsızlık ve şeffaflıktan yoksun olduğunun delilidir." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada ayrıca, Uluslararası topluma işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşayan sivillere yönelik hukuki ve ahlaki sorumluluğunu üstlenme çağrısında bulunuldu.



İsrail ordusu geçen hafta, Aralık 2017'de abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösteride Filistinli engelli İbrahim Ebu Süreyya'nın (29) şehit edilmesine ilişkin soruşturmayı "İsrail askerlerinin Ebu Süreyya'ya ateş açtığını gösteren delil olmadığını" iddia ederek kapatmıştı.



İsrail'in 2008'de Gazze'ye düzenlediği saldırıda 2 bacağını birden kaybeden İbrahim Ebu Süreyya, engeline rağmen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ün tamamını "İsrail başkenti" olarak tanıyan kararı imzalamasının ardından 15 Aralık 2017'de Gazze sınırında Kudüs'e destek gösterisine tekerlekli sandalyesiyle katıldığı sırada şehit edilmişti.



Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Ebu Süreyya'nın İsrail askerlerince açılan ateş sonucu şehit olduğunu açıklamıştı.



İsrail ordusu, Ocak 2018'de Ebu Süreyya'nın şehit edilmesine ilişkin soruşturma başlatmıştı.



İsrail'in Filistinlilere Yönelik İhlallerini Takip Heyeti'nin Ocak 2018'deki raporunda, Ebu Süreyya'nın İsrail kurşunuyla başından vurularak şehit edildiği belirtilmişti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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