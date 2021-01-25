RTÜK'te ikinci Şahin dönemi - Son Dakika

RTÜK'te ikinci Şahin dönemi

25.01.2021 12:47
RTÜK'te ikinci Şahin dönemi, System.String[]

Üst Kurul'da yapılan seçimde 2 yıllık görev süresi biten Ebubekir Şahin yeniden RTÜK Başkanı seçildi.

Üst Kurul'da yapılan seçimde 2 yıllık görev süresi biten Ebubekir Şahin yeniden RTÜK Başkanı seçildi. RTÜK Başkan Vekili ise Arif Fırtına oldu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlık seçimi gündemiyle toplandı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in 2 yıllık görev süresinin dolması sebebiyle Üst Kurul'da Başkanlık ve Başkan Vekilliği seçimi yapıldı. Yapılan oylama sonucunda RTÜK Başkanlığına bir kez daha Ebubekir Şahin seçildi.

RTÜK BAŞKAN VEKİLİ FIRTINA

6112 sayılı Kanun gereği Başkanın görevde bulunduğu süreyle sınırlı olan Başkan Vekilliği görev süresi de tamamlanınca Üst Kurul'da Başkan Vekili seçimi de yapıldı. RTÜK Başkan Vekilliğine Arif Fırtına seçildi.

"YENİ DÖNEM YENİ UMUTLARLA VE ÇOK GÜZEL PROJELERLE GEÇECEK"

Başkanlık seçiminin ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve Başkan Vekili Arif Fırtına Üst Kurul üyelerine teşekkür etti.

Çekilen anı fotoğrafından sonra konuşan RTÜK Başkanı Şahin, ikinci dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şahin, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun 26 yıldır büyük bir özveriyle çalıştığının altını çizerek, bu güne kadar görev yapan eski RTÜK Başkanlarına ve Üyelerine teşekkür etti.

İki yıllık görev süresine önemli çalışmaları sığdırdıklarını anlatan Şahin, pandemi nedeniyle yarım kalan projelerin ise teker teker hayata geçirileceğini söyledi. Başkanlığının yeni döneminde de RTÜK'ün milli ve manevi değerleri özenle korumaya devam edeceğini belirten Şahin, "yeni projelerle vatandaşlarımıza hizmet etmek için heyecanlıyız" dedi.

Şahin açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Önceki 2 yıllık görev sürem boyunca önemli çalışmaları hayata geçirdik. Öncelikle aziz vatandaşlarımızın talep ve beklentileri doğrultusunda hareket ederek yayıncılık alanındaki problemli görünen kısımları yeniden ele aldık. 'Açık Kapı' iletişim politikasıyla sektörümüzün her kesimini dikkatle dinledik. Yaptığımız yüz yüze ve çevrim içi toplantılarda yayıncılarımızın RTÜK yönetiminden taleplerini tek tek not aldık ve takibini yaparak olumlu olarak neticelendirdik. Paydaşlarımızla yayıncılık alanını birlikte düzenledik. İnternet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık alanında önemli atılımlar yaparak yerli ve yabancı platformların lisanslama süreçlerini başlattık ve bu alandaki yoğun çalışmalarımız sürüyor. Yeni dönemimiz de yeni umutlarla ve çok güzel projelerle geçecek inşallah.

Geçtiğimiz yıl önceden planladığımız ama pandemi nedeniyle ertelemek zorunda kaldığımız projelerimizi Başkanlığımın ikinci döneminde bir bir hayata geçirmeyi arzuluyoruz. Ara vermek durumunda kaldığımız, sektörümüzün önemli isimleriyle istişarelerde bulunduğumuz ve artık geleneğimiz olan 'Medya Buluşmaları'nı, 'RTÜK-Üniversite Buluşmaları'nı daha da zenginleştirerek yeniden başlatacağız. Her zaman söylediğimiz üzere sadece ceza veren değil, aynı zamanda yayıncılarımızı cesaretlendiren ve ödül veren bir kurum olma hedefimiz doğrultusunda 'Medya Mükemmellik Ödülleri'ni yeni dönemde hak sahiplerine dağıtacağız.

Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve İletişim Başkanlığımızın destekleriyle Mayıs ayında Uluslararası İslamofobi Sempozyumunu Diyanet İşleri Başkanlığı, TRT, Erciyes Üniversitesi ve SETA ile birlikte düzenleyeceğiz. Çalışmaları devam eden, 26 yıllık mazimizi anlatan 'RTÜK Kataloğu'nu ve periyodik RTÜK dergimizi de yakında çıkaracağız.

Paydaşlarımızla güçlü iletişimimizi daha da artırarak 2021'de ortak akılla çok güzel işler yapmayı planlıyoruz.

Bu vesileyle buradan bir müjde de vermek istiyorum. Yayıncılarımızın bizlerden talepleri olan reklam süreleriyle ilgili yasal düzenlememizi tamamladık. Çalışma yakında TBMM'ye sevk edilecek. Yayıncılarımızın çok memnun olacağını tahmin ettiğim düzenleme TBMM'de yasalaştıktan sonra yürürlüğe girecek.

Bizlere çalışmalarımızda desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve diğer devlet büyüklerimiz başta olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a, kıymetli RTÜK üyelerimize, sektörümüzdeki paydaşlarımıza ve RTÜK'te fedakarca görev yürüten çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum."

"GELECEKLE İLETİŞİM ÇALIŞTAYLARIMIZ DEVAM EDECEK"

RTÜK Başkan Vekilliğine seçilen Arif Fırtına ise şöyle konuştu:

"Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Anayasa ve kanunlardan aldığı yetkiyle, yayıncılık alanında yurt içinde yaptığı denetleme ve düzenleme hizmetlerinin yanında; Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği ile bölgesel platformlarla birlikte genel sekreterliklerini kendi uhdesinde bulundurduğu; BRAF ve IBRAF gibi uluslararası kuruluşlar nezdinde Türkiye'yi temsil etmekte ve bu çerçevede kamu diplomasisi görevini sürdürmektedir. Ayrıca RTÜK Türk devletleri ve İslam ülkelerinden gelip Türkiye'deki iletişim fakültelerinde yüksek öğrenimini sürdüren öğrencilerle birlikte gerçekleştirdiği 'Gelecekle İletişim Çalıştayları' çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışında bir dizi etkinlikler düzenleyerek uluslararası düzeyde faaliyetlerine devam etmektedir. RTÜK, bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle bu tür faaliyetlerini yüz yüze gerçekleştiremese de online olarak bu çalışmalarını Üst Kurul Üyeleri, Üst Kurul Uzmanları ve diğer bürokratlarıyla sürdürmeye devam edecektir."

Fırtına, kendisini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Vekilliğine seçen Üst Kurul üyelerine de teşekkür etti.

(Ali Nargüner/İHA)

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Ebubekir Şahin, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel RTÜK'te ikinci Şahin dönemi - Son Dakika


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