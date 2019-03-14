Son Dakika Haberleri: Ebubekir Taşyürek: "Biz Hizmet Etmek İçin Gün Sayıyoruz"

Ebubekir Taşyürek: "Biz Hizmet Etmek İçin Gün Sayıyoruz"

53 dakika önce

AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, Kartal'da hizmet etmek için gün saydıklarını ifade ederek, "Kartal için başarılı, daha proje odaklı çalışma yapacağız" dedi.

Ebubekir Taşyürek:
AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, Kartal'da hizmet etmek için gün saydıklarını ifade ederek, "Kartal için başarılı, daha proje odaklı çalışma yapacağız" dedi.

AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, MHP Kartal İlçe Teşkilatı'nın tertip ettiği pazar kahvaltısı programına katıldı. MHP İl Yardımcılarının da olduğu kahvaltıda MHP Kartal Başkanı Metin Özüpek, AK Parti Kartal İlçe Başkanı Gürkan Akyol ve teşkilat mensupları da katılım sağladı.

Biz hizmet etmek için gün sayıyoruz

Gönül birlikteliği yaptığı Kartal'lılarla 31 Mart yerel seçimlerden muzaffer çıkacaklarının inancında olduğunu belirten AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, 31 Mart için gün saydığını belirtti. AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, Kartallı evlatlardan Tolga Cömert adlı çocuğun sünnet merasimine misafir oldu. Aile büyükleri ile neşeli vakit geçiren AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, Tolga Cömert ve ailesine hayırlı, sağlıklı ömürler diledi.

Proje odaklı ilerleyecek, başarılı olacak

AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, ayrıca Kartal Belediyesi çalışanlarını ziyaret etti. Ziyaret esnasında AK Parti Kartal ilçe Başkanı Gürkan Akyol, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Arzu Öğüt Şimşek, Kartal Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Temel Yaz ve birçok AK Parti Meclis Üyesi de AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek'e eşlik etti. CHP Kartal Belediyesi Başkanı Op. Dr. Altınok Öz ve Kartal Belediyesi çalışanlarını da ziyaret eden AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, belediye çalışanlarına simit ikram etti. AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, belediye çalışanları ile bir araya gelerek kendisini tanıtıp Kartal için başarılı, daha proje odaklı çalışma yapacaklarını dile getirdi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:42 Kaynak: İHA

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