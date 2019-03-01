Ebubekir Taşyürek: Kartal'da 10 Yıldır Hizmet Verilmiyor
1 saat önce
AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, yaptığı esnaf gezisinde "Kartal'da 10 yıldır hizmet verilmiyor" dedi.
AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, yaptığı esnaf gezisinde "Kartal'da 10 yıldır hizmet verilmiyor" dedi.
AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, AK Parti ve MHP Kartal teşkilat üyeleri ile esnaf ziyaretleri kapsamında bir araya geldi. Önce AK Parti Kartal Cevizli Mahallesi irtibat bürosunda mahalleli ile buluştu.
HİZMET ODAKLI BELEDİYE ANLAYIŞI
Ardından MHP Kartal Başkanı Metin Özüpek ve AK Parti ve MHP Kartal teşkilat üyeleri ile başta Saraylar Caddesi olmak üzere esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Ebubekir Taşyürek, esnaflarla olan görüşmesinde Cumhur İttifakı'nın Kartal Belediye Başkan adayı olduğunu belirtti. 31 Mart yerel hizmet odaklı belediyecilik anlayışına kavuşması için destek vermelerini istedi.
"KAYIPLARLA GEÇEN SON 10 YIL TELAFİ EDİLECEK"
Yaptığı konuşmada ilçe tarihinden bahseden Taşyürek, "Dragos çayımız, Bizans ile Türklerin ilk sınırı. Ecdadımız milleti için, gelecek nesilleri için, yarınları için birbirleriyle fedakarlıklar yaparak yarışmışlar. İnşallah bizler de Cumhur İttifakı olarak 10 yıldır milletine hiçbir hizmet etmeyen ve bundan pişmanlık dahi duymayan CHP Kartal Belediye yönetimini sonlandıracağız. Kayıplarla geçen son 10 yılımızı telafi edeceğiz ve gelecek nesillerimiz için fedakarca, gayret ile samimiyetle, tevazu ile beraber çalışacağız. Kartal'ımıza hak ettiği hizmeti gerçekleştireceğiz." dedi.
Ayrıca 1 Mart tarihini işaret eden AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, Plan ve Proje Tanıtım Toplantısına tüm Kartallıları davet etti. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:35 Kaynak: DHA
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