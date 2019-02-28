Son Dakika Haberleri: Ebubekir Taşyürek: "Kartal'da 6 Ayda Bir Vatandaşa Rapor Sunacağız"

Ebubekir Taşyürek: "Kartal'da 6 Ayda Bir Vatandaşa Rapor Sunacağız"

18 dakika önce

AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek belediye olarak yapacakları tüm işlerle ilgili 6 ayda bir rapor hazırlayıp vatandaşlara ilan edeceklerini belirtti.

Ebubekir Taşyürek:
AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek belediye olarak yapacakları tüm işlerle ilgili 6 ayda bir rapor hazırlayıp vatandaşlara ilan edeceklerini belirtti.

AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, Soğanlık, Yeni Mahalle sakinleriyle "Söz Sizde" buluşmaları kapsamında bir araya geldi. Taşyürek, "Değerli Kartallı hemşehrilerim, öncelikle bu buluşmayı tertip eden AK Parti ve MHP ilçe teşkilatı yöneticilerine huzurunuzda teşekkür ediyorum. Ayrıca bina çöküntüsü hadisesinde yaşamlarını kaybeden kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Rabbim bizlere bu acıları bir daha yaşatmasın inşallah. Bu hadise bizler için bir milat olmalı ve özellikle kentsel dönüşüm noktasında irademizi net bir şekilde göstermeli ve net adımlar atmalıyız. Ayrıca bilmenizi de isterim ki biz seçimden seçime sizlerle buluşan başkanlardan değiliz. Size söz veriyorum ve bunu gittiğim her yerde dile getiriyorum. Yerel seçimler sonrasında mazbatayı alırsak şayet Belediye Başkanınız olarak 6 ayda bir sizlerin huzuruna gelerek çalışmalar, plan ve projeler hakkında sizlere rapor sunacağım. İstek ve şikayetlerinizi bizzat dinleyeceğim. Bunu bizzat ben yapacağım ve buna inşallah şahit olacaksınız. Söz Sizde diyerek mikrofonu size veriyor ve sizlerin istek ve şikayetlerinizi dinlemek ve not almak istiyorum. Söz sizde" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 05:48 Kaynak: İHA

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