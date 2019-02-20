Son Dakika Haberleri: Ebubekir Taşyürek Kartal'da Mahalle Sakinlerinin Sorunlarını Dinledi

Ebubekir Taşyürek Kartal'da Mahalle Sakinlerinin Sorunlarını Dinledi

1 saat önce

Seçim çalışmalarına Atalar Mahallesi gezisi ile devam eden AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi, esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Ebubekir Taşyürek Kartal'da Mahalle Sakinlerinin Sorunlarını Dinledi, System.String[]
Seçim çalışmalarına Atalar Mahallesi gezisi ile devam eden AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi, esnaf ziyaretlerinde bulundu.

AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, seçim gezileri kapsamında Atalar Mahallesi'ni ziyaret etti. Kartal'ın mevcut durumu hakkında bilgi verdikten sonra yerel yönetimler anlamında tecrübeli olduğunu ve Kartal'a hak ettiği belediyecilik hizmetlerini getirmek istediğini belirtti. Taşyürek, vatandaşlardan kendisine 31 Mart yerel seçimlerinde destek olmalarını istedi. Ebubekir Taşyürek, mahalledeki Atalar Taksi durağını ziyareti ile başladı. Taksi durağı sorumlusu Abdulkadir Ardıç ve taksiciler ile sohbeti etti. Taksicilerin Kartal'daki hatlar ve yollar ile ilgili ulaşım sıkıntılarını dinleyen Taşyürek, istek ve şikayetleri not aldı. Belediye başkanlığı seçimlerinden zaferle ayrıldığında bu sorunları çözüme kavuşturacağının sözünü verdi.

Esnafın sorunlarını dinledi

Ebubekir Taşyürek, daha sonra Atalar mahallesi esnaflarını ziyaret etti. Esnaflarla mahalle sorunları hakkında konuşan Taşyürek, 31 Mart yerel seçimlerinde desteklerini istedi. Sonrasında ise esnaf gezilerine başladı. Taşyürek, kuaförden, eczaneye, mobilya mağazalarından restoranlara kadar birçok esnafı ziyaret etti. AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, inşaat çalışmaları yapmakta olan işçilerle de sohbet etti, Atalar Merkez Camii ve Derneğini ziyaret etti. Ziyaret kapsamında cami dernek üyeleri ve cami cemaati ile sohbet etti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:12 Kaynak: İHA

AK Parti, Kartal, Ebubekir Taşyürek, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eyüp Sultan Camii İmamı, Binali Yıldırım İçin dua Edip Oy İstedi Konsensus İstanbul İçin Yaptığı Son Anketi Açıkladı

Okulu Ziyaret Eden AK Partili Aday, Öğretmenler Odasına Alınmadı Otomotiv Devi Ford, Brezilya'daki Fabrikasını Kapatıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 16:37:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ebubekir Taşyürek Kartal'da Mahalle Sakinlerinin Sorunlarını Dinledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]