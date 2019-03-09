Son Dakika Haberleri: Ebubekir Taşyürek, Kartal Esnafını Ziyaret Etti

Ebubekir Taşyürek, Kartal Esnafını Ziyaret Etti

1 saat önce

AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, esnaf ziyaretlerinden sonra Kartallı İmam Hatipli Anneler Platformu'nun düzenlediği etkinliğe katıldı.

Ebubekir Taşyürek, Kartal Esnafını Ziyaret Etti, System.String[]
AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, esnaf ziyaretlerinden sonra Kartallı İmam Hatipli Anneler Platformu'nun düzenlediği etkinliğe katıldı.

AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, Spor Caddesi'ndeki esnafları da ziyaret etti. Cumhur İttifakı seçim çalışmaları kapsamında MHP Kartal Başkanı Metin Özüpek ve MHP Kartal teşkilat mensuplarıyla birlikte esnaf ziyareti gerçekleştirdi. AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, ziyaret esnasında Kartal Meydan'da olan AK Nokta seçim çadırında seçmenler ile buluştu. Vatandaşlar ile hatıra fotoğrafı çekilen AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, vatandaşlarla birlikte sohbet etti. Ardından aynı meydanda olan CHP seçim çadırına uğradı. CHP'li seçmenlere "Başta Kartal'ımıza olmak üzere ülkemizdeki yerel seçimlerin hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ederim." temennilerinde bulundu. Ardından esnaf ziyaretine devam etti.

KARTALLI İMAM HATİPLİ ANNELER PLATFORMU'NUN DÜZENLEDİĞİ ETKİNLİĞE KATILDI

AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, Kartallı İmam Hatipli Anneler Platformu'nun düzenlemiş olduğu programa katıldı. Davetliler arasında Dursun Ali Erzincanlı'nın da aralarında olduğu program Maltepe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleşti. Programda AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, katılım sağlayan veliler tarafından yoğun ilgi gördü. Okul müdürü Cemile Erkan, programın hazırlanmasında yardımcı olduğu için AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek'e plaket takdim etti.

CEMEVİ'Nİ ZİYARET ETTİ

AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, "Maalesef demokrasi tarihimiz üzücü hadiseler ile dolu. Bunlardan biri de 28 Şubat darbesi. Bin yıl sürecek diye hesaplamışlardı ama çok şükür ki Allah'ın yardımı ile o darbe sona erdi. Tabi en son 15 Temmuz günü yine darbe yapmak istediler ama milletimiz el ele verip engelledi. Müslümanca yaşam süren ve İslam için milletine hizmet eden liderlerimizden Adnan Menderes, Turgut Özal gibi liderlerimizi öldürseler de Cumhurbaşkanımız, Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı öldüremediler çok şükür. Bu milletimizin Allah'ın yardımıyla sahip olduğu güçtür. Çocuklarımıza, neslimize 28 Şubat'ı, 12 Eylül'ü, 15 Temmuz'u anlatalım ve unutturmayalım. Bunlardan ibret almalı ve daha güçlü, daha tedbirli olmalıyız. Bu halkın fertlerine, insanlarına sahip çıkmalıyız. Beraber, yan yana durmalıyız" ifadelerini kullandı.

 AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, programını Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki Cemevi'ni ziyaret ederek bitirdi. Cemevi Başkanı Cihan Saltık ve Dernek heyeti ile görüştü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 10:08 Kaynak: DHA

Politika
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