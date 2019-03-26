Ebubekir Taşyürek: Kartal Sosyal ve Ekonomik Hayatıyla Hep İleride Olacak

– KARTAL'da seçmenlerine seslenen AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, "Kartal'ın sosyal ve ekonomik hayatını, çağın talep ettiği yeni nesil meslek kurslarıyla, nitelikli kültür sanat hizmetleriyle, tarihi ve doğal mirasımızı katma değere dönüştürmek suretiyle hep canlı,...

– KARTAL'da seçmenlerine seslenen AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, "Kartal'ın sosyal ve ekonomik hayatını, çağın talep ettiği yeni nesil meslek kurslarıyla, nitelikli kültür sanat hizmetleriyle, tarihi ve doğal mirasımızı katma değere dönüştürmek suretiyle hep canlı, hep diri tutacağız" dedi.



AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, Şeyh Edebali Camii Derneği'ni ziyaret etti. Cami cemaati ile dernek lokalinde bir araya gelen AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, vatandaşların istek ve sıkıntılarını dinledi.



"KARTAL'I YAŞAM LİGİNDE, SÜPER LİGE TAŞIYACAĞIZ"



Projeleri hakkında bilgi veren Taşyürek "Tasarruf ederken kaynak üretmeyi ihmal etmeyeceğiz. Gereksiz tek bir çıktının alınmasına bile gönlümüz razı değil. Kartal'ın sosyal ve ekonomik hayatını, çağın talep ettiği yeni nesil meslek kurslarıyla, nitelikli kültür sanat hizmetleriyle, tarihi ve doğal mirasımızı katma değere dönüştürmek suretiyle hep canlı, hep diri tutacağız. Kartal'ı yaşam liginde, süper lige taşıyacağız" dedi.



KARTAL KENT MEYDANI YENİDEN DÜZENLENECEK



"Demokrasi meydanlarda yaşar" diyen Taşyürek, "Meydanlar şehrin nefes alma, toplanma merkezleridir. Kartal Kent Meydanı'nı yeniden düzenleyeceğiz. Şehrimizin marka kimliğine büyük katkı sağlayacak, dört dörtlük bir meydanımız olacak" ifadelerini kullandı. - İstanbul

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